Китай и САЩ проведоха заседание на Търговския съвет в рамките на механизма за икономически и търговски консултации

На 13 ноември Китай и САЩ проведоха първото заседание на Търговския съвет в рамките на механизма за икономически и търговски консултации между двете страни чрез видеоконференция. Водени от важните консенсуси, постигнати по време на срещата между лидерите на Китай и САЩ, двете страни проведоха откровен, задълбочен и конструктивен обмен на мнения относно прилагането на резултатите от предишните икономически и търговски консултации, като обсъдиха митата, споразумението за взаимно намаляване на митата „30 милиарда срещу 30 милиарда", търговията със селскостопански продукти, както и други въпроси, представляващи интерес за двете страни.

Страните ще продължат да засилват комуникацията си чрез Търговския съвет, да насърчават разрешаването на съответните икономически и търговски проблеми, да разширяват списъка с области за сътрудничество и да съкращават списъка с проблемите, като по този начин допринасят за изграждането на конструктивни стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ, основани на уважение, справедливост и реципрочност.