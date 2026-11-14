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Генералният секретар на АСЕАН: Ние сме двигател на световния икономически растеж и трябва да се придържаме към отворената търговия

КМГ

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Генералният секретар на АСЕАН Као Ким Хурн даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група в централата на секретариата на АСЕАН в Джакарта, столицата на Индонезия.

2026 е „Годината на Китай в АТИС", а скоро предстои провеждането на 33-тата неофициална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

„Без съмнение Азиатско-тихоокеанският регион е двигател на световния икономически растеж и ние трябва винаги да се придържаме към курса на отвореност и да поддържаме отвореността в търговията", заяви Као Ким Хурн.

Тази година също се навършват 35 години от установяването на диалога между Китай и АСЕАН. Као Ким Хурн отбеляза, че Китай винаги е подкрепял твърдо всички инициативи на АСЕАН, за което АСЕАН изразява дълбока благодарност.

Предвид глобалните предизвикателства и нестабилността в света, той откровено изрази надеждата си, че Китай ще продължи да играе водеща роля и ще се превърне във важна сила за поддържане на мира, запазване на стабилността, насърчаване на просперитета и стимулиране на глобалното развитие.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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