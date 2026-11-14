Шанхай подпомага току-що дипломиралите се студенти в търсенето на работа

На седмата си вечер в Шанхай Уан Тини се прибира в малкото си апартаментче близо до метрото с чанта, пълна с автобиографии, и полупразна бутилка вода. Работа все още не е успяла да си намери, но поне има безплатно място за пренощуване.

„Можех да похарча хиляди за хотели само за да ходя на интервюта. Тук имам безплатно място, където да пренощувам", споделя тя.

Уан е една от хилядите млади висшисти, които пристигат в Шанхай всяка година, привлечени от мегаполиса, прочут с блясъка си, възможностите и високата цена на живота. За новодошлите първото предизвикателство често не е да си намерят работа, а да намерят достъпно място за престой, докато търсят.

Отговорът на Шанхай е дискретен, но практичен - безплатно краткосрочно настаняване, услуги за намиране на работа и евтини вечерни курсове, предназначени да помогнат на младите хора да намерят своето място в град с 24,85 милиона постоянни жители.

Шанхай, един от водещите финансови центрове в света, привлича като магнит младите хора, търсещи работа. Според доклада за дейността на правителството, публикуван през февруари, през 2025 г. градът е привлякъл близо 150 000 нови специалисти от страната и чужбина. Освен финансовият сектор, търсенето на таланти се стимулира и от секторите на изкуствения интелект (AI), биомедицината и интегралните схеми.