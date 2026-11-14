Руски удари в Южна Украйна убиха поне петима, сред тях и дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко петима души загинаха, а 67 бяха ранени при руски удари в Запорожка и Херсонска област през последното денонощие, съобщиха местните власти.

В Запорожие и района загиналите са трима, сред тях е и дете. Ранени са 62 души, включително осем деца, съобщи в Телеграм Иван Федоров, съпредседател на областния съвет за отбрана, цитиран от Укринформ.

В Херсонска област двама души загинаха, а петима са ранени, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Прокудин. По думите му руските сили са атакували град Херсон и още 29 населени места с дронове, авиация и артилерия, предаде БТА.

Ударите са засегнали жилищни райони и обекти от критичната и социалната инфраструктура. Повредени са три жилищни блока, пет къщи, пощенска станция, стопанска постройка и линейка. Четирима души са евакуирани от освободени населени места в Херсонска област.