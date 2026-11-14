"Ню Йорк Таймс": Ето документа, с който Кремъл предлага връщане на реда от Студената война в Европа

По време на преговорите в Абу Даби руските преговарящи са предложили организиране на Европа по подобие на Студената война, когато тя беше разделена на сфери на влияние между Съединените щати и Съветския съюз. Те посочили Варшавския договор като модел за следвоенния ред, съобщава The New York Times.

Това се случва няколко дни преди евентуална среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Китай, която Кремъл вижда като нова Ялта. В петък вечерта таблоидът New York Post съобщи, че срещата на тримата лидери ще се проведе.

NYT е получил руски документ от 10 ноември, разпространен по време на преговорите в Абу Даби. Това е „неофициален документ" – неподписано изявление за позицията без обозначения. Копие е предоставено от източник, участващ в преговорите, а автентичността му беше потвърдена от втори източник. Документът очертава първоначалните искания. Според два източника руските представители са посочили, че Владимир Путин може да бъде гъвкав.

По време на преговорите, както съобщава NYT, руски представители цитират структурата на Европа от времето на Студената война и Варшавския договор като модел за ред след войната в Украйна. Те твърдят, че разделянето на сфери на влияние между САЩ и СССР и споразуменията между суперсилите намаляват риска от конфликт.

Документът почти дословно повтаря ултиматума от декември 2021 г.: отказ от разширяване на НАТО, забрана за „всякаква военна дейност" от страна на алианса в Украйна, Източна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия и връщане на войските и базите на НАТО към конфигурацията от 1997 г. Това би ограничило отбраната на Полша и балтийските държави.

Документът обаче съдържа и няколко нови точки:

- Ново искане към Франция и Обединеното кралство. Москва изисква Франция и Обединеното кралство да изключат възможността за използване на ядрените си оръжия за защита на други европейски страни. През 2021 г. Русия поиска НАТО да се откаже от механизмите за споделяне на ядрени оръжия, които позволяват на европейските съюзници да се ползват от американското ядрено възпиране.

- Забрана на военната помощ за Украйна. Проектът предвижда спиране на доставките на всички видове западни оръжия, военна техника и военни продукти за Киев.

- Ограничаване на членството на Украйна в ЕС. Русия ще се съгласи на присъединяването на Украйна към ЕС само при условие, че Украйна не участва в общата отбранителна политика на съюза.

Докато приемаше специалните пратеници на Тръмп Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър в Кремъл, Путин също така повтори исканията от 2021 г., според неговия помощник Юрий Ушаков.

По време на публичната част на срещата Путин призова администрацията на САЩ да работи с „европейските съюзници, за да могат те най-накрая да решат какво искат: мир или война в Украйна".

Руският документ се появи девет дни преди предложената среща между Путин, Тръмп и Си. Руският лидер предложи такава среща на американския лидер по време на последния им телефонен разговор, според The ​​Wall Street Journal. Както каза пред вестника бивш служител от руското разузнаване, запознат с инициативата, Путин се надява да организира „нова Ялта" – среща на велики сили за разделяне на сферите на влияние.

Все още няма окончателно решение за срещата. В петък обаче таблоидът „Ню Йорк Поуст" съобщи, че срещата на върха ще се проведе на 19 ноември в кулоарите на срещата на върха на АТИС в Шънджън. Основната тема ще бъде контролът върху ядрените оръжия; Иран, Северна Корея и Украйна също могат да бъдат обсъдени.

На 4 ноември, на изложбата „Християнската традиция", на изложбата „Нашите дни" в Московския манеж, Путин се спря пред скулптурната група на Зураб Церетели, изобразяваща Сталин, Рузвелт и Чърчил. Президентът разказа на децата наоколо за Ялтенската конференция от 1945 г., на която лидерите на трите страни обсъждат „как да организират мира, бъдещия мир в Европа след края на войната".