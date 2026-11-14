САЩ питали Киев дали би се изтеглил от Донбас срещу членство в НАТО

"Ами ако Украйна се присъедини към НАТО? Ще се оттегли ли Украйна от Донбас?" Така американските преговарящи за първи път поставили въпроса пред Киев, разказа украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти, предаде Ройтерс.

Канцеларията му публикува изявлението днес - няколко дни след мирните преговори с Русия в Абу Даби.

Зеленски повтори, че Киев не е склонен да се изтегли от своя територия. Той обаче би дал думата на украинците на референдум, ако страната получи гаранции за сигурност, подкрепа за поддържането на силна и добре финансирана армия и средства за възстановяване, предаде БТА.

"Ето защо смятам, че НАТО отново е на дневен ред", каза Зеленски. Той припомни и сигналите от руския президент Владимир Путин и определи разговора по темата като "изключително труден".

Тристранните преговори в Абу Даби приключиха на 11 ноември с договореност за мащабна размяна на военнопленници. Срещите в столицата на Обединените арабски емирства бяха проведени с посредничеството на американската администрация, като страните се договориха диалогът да продължи.

В петък германският в. "Билд" цитира част от исканията, които Русия е поставила, за да спре войната - федерализация на Молдова, излизане на Финландия от НАТО и без военни бази на алианса в балтийските републики. "Билд" се позова на анонимни представители от вътрешния кръг на руския президент Владимир Путин. Исканията били представени на европейски делегати по време на тристранните разговори за мир.

Според "Билд" Русия иска да запази цялата украинска територия, която до момента окупира, плюс частите от региона Донбас, които са под контрола на силите на Киев. Освен това пристанищата Одеса и Николаев ще станат демилитаризирана зона и ще им бъде забранено да служат като военноморски бази, докато отделни споразумения ще гарантират свободата на корабоплаване в Черно и Балтийско море

Кремъл настоява и Украйна да бъде неутрална държава, без шанс за включване в НАТО, но с възможност да се присъедини към Европейския съюз, ако желае.