Дрон удари търговски кораб в териториалните води на Румъния

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Дрон удари търговския кораб Larissa 1 в териториалните води на Румъния.

Корабът е ударен около 21:40 часа на 13 ноември. Ударен е един от крановете на плаващия под флага на Палау кораб.

Larissa 1 е пътувал за Украйна, ударен е край Сфънту Георге, на около 6,8 морски мили от брега, съобщи румънската медия Realitatea.

Екипажът е уведомил военноморските власти в Сулина за инцидента и щетите, регистрирани на борда.

Според наличните до момента данни, никой член на екипажа не е пострадал. Също така, в резултат на удара не е възникнал пожар, а друга информация относно състоянието на кораба не показва други щети.

Търговският кораб се е насочвал към пристанището на Сулина, когато е бил ударен от дрона. След това е трябвало да продължи маршрута си към Украйна.

Това е вторият кораб, ударен в румънски териториални води. На 15 октомври корабът Wine Trader беше ударен на 13 морски мили от Сулина. Търговският кораб бе поразен с три руски дрона „Геран". Част от екипажа му беше спасен от румънските власти, но седем души така и не бяха открити.