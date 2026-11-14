Румъния вдигна F-16 заради въздушна цел, засечена до границата с Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два румънски изтребителя F-16 излетяха в събота сутринта от 86-а авиобаза във Фетещ, след като военните радари засякоха обект край украинския Змийски остров, съобщи министерството на отбраната в Букурещ.

Жителите на северната част на окръг Тулча получиха две предупреждения чрез системата "Ро-Алърт" - в 4,45 и 5,39 ч. местно време, което съвпада с българското. В 5,52 ч. властите отмениха тревогата, след като военните не регистрираха навлизане в румънското въздушно пространство, предаде БТА.

Първото предупреждение беше още в петък вечерта. Тогава радарите засякоха друг обект югоизточно от острова, в украинското въздушно пространство.