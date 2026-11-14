Крал Чарлз Трети се пошегува за рождения си ден с песен на Елтън Джон

Британският крал Чарлз се пошегува, че той и Елтън Джон „все още са на крака" в записан видеоклип за радиопредаването на певеца, излъчен днес на 78-ия рожден ден на монарха, съобщи Ройтерс.

Крал Чарлз се присъедини към Джон в специално издание на предаването му Elton John's Rocket Hour по „Епъл мюзик", посветено на 50-годишнината на благотворителната организация King's Trust и на музикантите, подкрепяли инициативите ѝ за младите хора.

По време на предаването, излъчено за първи път днес по случай рождения ден на краля, двамата си припомниха благотворителните концерти в подкрепа на организацията. Сред тях е и рокгала концертът на „Уембли" през 1986 г., на който Елтън Джон изпълнява хита си I'm Still Standing („Все още се държа" или „Все още съм на крака").

„Знам, че тази песен вдъхва кураж на хора в най-различни житейски обстоятелства – не само заради прекрасния си дух, но и заради посланието си за устойчивост и способността да устояваш на трудностите", казва крал Чарлз. „И със сигурност, 40 години след онзи забележителен концерт, ние и King's Trust все още сме на крака."

„Аз обаче сега съм седнал", отвърна 79-годишният Джон, предизвиквайки смеха на краля.

„Макар че от време на време нещо по нас се разпада", добави крал Чарлз. „Знам, че с напредването на възрастта това е сериозен проблем."

И двамата имат добре известни здравословни проблеми през последните години. Кралят продължава лечението си от рак, а Елтън Джон има проблеми със зрението.

Докато все още е престолонаследник, през 1976 г. Чарлз основава благотворителната организация Prince's Trust, използвайки обезщетението, което получава при напускането си на Кралския военноморски флот. Целта ѝ е да помага на млади хора в неравностойно положение да се подготвят за професионална реализация, да намерят работа или да започнат собствен бизнес.

След възкачването на Чарлз на престола през 2022 г. организацията е преименувана на King's Trust. По данни на самата благотворителна организация от създаването ѝ досега тя е подкрепила повече от един милион млади хора, припомня БТА.