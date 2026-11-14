Русия залага всичко на тази зима, предупреди Зеленски и поиска оръжия от САЩ

Володимир Зеленски призова Конгреса на САЩ да одобри пакет от оръжия за Украйна и санкции срещу Русия. Според него така Вашингтон може да засили натиска върху руския президент Владимир Путин да прекрати боевете, предаде Франс прес.

"Те залагат всичко на тази зима", каза Зеленски за руската военна кампания пред журналисти. По думите му такъв пакет би бил "точно този вид мотивация, от която Путин се нуждае". Изявлението на украинския президент беше публикувано в събота.

Зеленски предупреди също, че опитите на Кремъл да промени системата за сигурност в Европа могат да доведат до нови войни. "Истинската сигурност в Европа означава ЕС и НАТО. Това е. Няма друга сигурност в Европа", заяви той.