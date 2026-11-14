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Трети за днес танкер се е запалил в Ормузкия проток

Мая Божинова

Редактор: Мая Божинова

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Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА
Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: СНИМКА : Pixabay

Петролен танкер се е натъкнал на мина в източната част на Ормузкия проток и на борда му е избухнал пожар, съобщиха в събота иранските военноморски сили, цитирани от Ройтерс.

Това е третият танкер, за който Техеран съобщава в рамките на деня. По-рано сутринта Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че през нощта в протока два други петролни танкера са се запалили след удар в морски мини, припомни БТА.

През последните дни иранските власти почти ежедневно съобщават за подобни инциденти по този важен маршрут за световните доставки на петрол и газ. Техеран ограничи корабоплаването през протока и атакува кораби, които според него са нарушили ограниченията.

Танкер. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

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