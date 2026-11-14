Гърция запазва отстъпките за горивата до 30 ноември

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Гръцкото правителство ще отдели още 35 млн. евро, за да продължи да субсидира горивата и през втората половина на ноември, съобщи гръцката телевизия "Скай". По първоначалния план на кабинета на Кириакос Мицотакис програмата трябваше да приключи на 15 ноември.

Най-голяма остава отстъпката за горивото за отопление. От 16 до 30 ноември държавата ще поема по 20 евроцента от цената на всеки литър, а рафинериите ще я намалят с още толкова, пише БТА.

При дизела държавната субсидия е 15 евроцента на литър, а рафинериите дават още 5 евроцента отстъпка. При безоловния бензин намалението от 10 евроцента на литър идва изцяло от държавната субсидия.