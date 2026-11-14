„Отечество“ и „Черното топче“ са с най-много номинации за Европейските филмови награди за 2026 г.

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„Отечество" (Fatherland) на Павел Павликовски и „Черното топче" (La Bola Negra) на Хавиер Калво и Хавиер Амброси са начело в номинациите за Европейските филмови награди (EFA) за 2026 г., обявени днес в рамките на Международния филмов фестивал в Солун, съобщи „Скрийн дейли".

Черно-бялата драма „Отечество", посветена на отношенията между писателя Томас Ман и дъщеря му Ерика, получи най-много номинации – общо 11. Сред тях са отличията за европейски филм, режисура, сценарий и монтаж за Павел Павликовски. Хенк Хандльогтен и Пьотр Войчик също са номинирани съответно в категориите за сценарий и монтаж.

Филмът бе прожектиран и на фестивала „Синелибри" в София, а Павликовски получи специална награда за изключителен принос към киното като естетика на недоизказаното и форма на отстояване на човешката свобода насред превратностите на историята.

„Отечество" имаше премиера в конкурсната програма на кинофестивала в Кан през май, където Павликовски подели наградата за най-добра режисура с Калво и Амброси.

Техният филм „Черното топче" получи 10 номинации за Европейските филмови награди, включително за европейски филм, режисура и сценарий (заедно с Алберто Конехеро). Лентата е мащабна история за любовта между еднополови партньори в Испания през XX век. Действието се развива в три различни исторически периода, а вдъхновението за филма идва от незавършената последна творба на драматурга Федерико Гарсия Лорка.

„Черното топче" получи голямата награда за пълнометражен филм на 12-ия кино-литературен фестивал „Синелибри".

Филмът „Фиорд" на Кристиан Мунджиу, носител на „Златна палма", получи пет номинации, сред които за европейски филм, режисура и сценарий. Лентата ще бъде показана в София на „Киномания".

Сред номинираните актьори са Сандра Хюлер, която получи две номинации в категорията за европейска актриса – за ролите си в „Отечество" и „Роуз".

Ренате Рейнсве и Себастиан Стан от актьорския състав на „Фиорд" са номинирани съответно за европейска актриса и европейски актьор.

Реалните партньори в живота Пенелопе Крус и Хавиер Бардем също намериха място сред номинираните – съответно за ролите си във филмите „Бункер" (Bunker) и „Обич" (The Beloved), който ще бъде показан на „Киномания" в София.

Номинациите са определени въз основа на гласовете на 5700 членове на Европейската филмова академия. Победителите ще бъдат обявени на церемонията по връчването на наградите, която ще се състои на 16 януари в Атина, Гърция, съобщи БТА.