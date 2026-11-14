"Дейли мейл": Може ли Аржентина наистина да превземе Фолкландските острови?

На 2 април 1982 г., когато аржентински войски стъпват на Фолкландските острови, планът е прост: да се изпрати десантен корпус на 300 мили през океана, който да превземе слабо защитен архипелаг, известен единствено на любителите на пингвини и китоловците. Когато аржентинският флаг се издига над резиденцията на губернатора в Порт Стенли, изглежда, че операция „Росарио" – кодовото име, дадено от Буенос Айрес на инвазията – е оправдала риска. Това е така, докато 74-дневната окупация не завършва с капитулация и унизителен провал, пише "Дейли мейл".

Сега обаче вниманието отново се насочва към Южния Атлантик заради войнствената реторика на Хавиер Милей – популисткия президент на Аржентина и главен поддръжник на лозунга „Las Malvinas son Argentinas" („Фолкландските острови са аржентински").

Доналд Тръмп, твърд съюзник на Милей, загатна, че САЩ биха могли да подкрепят претенциите на Аржентина за суверенитет – и да отхвърлят исканията на Великобритания за военна подкрепа в случай на конфликт – проявявайки недоволство от това, че им се налага да водят войната срещу Иран сами. Междувременно Израел, недоволен от британските санкции срещу „незаконните" селища на Западния бряг, доставя оръжие на Аржентина и публично подкрепи претенциите ѝ за владение над Фолкландските острови – претенции, които се смятат за нелегитимни.

Но би ли могла Аржентина наистина да превземе Фолкландските острови, ако предприеме инвазия още утре, или Великобритания би била готова да отблъсне едно ново нападение? Рубриката DEEP DIVE разработи теоретичен сценарий – подкрепен от военния историк и бивш съветник по военните въпроси към Кабинета на министрите д-р Линет Нюсбахер – за това как би могла да протече една такава инвазия.