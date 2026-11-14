Двойка на почивка заснела танкера, насочил се право към круизния им кораб в река Мисисипи

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Двойка, намираща се на борда на акостирал круизен кораб, който се преобърна след сблъсък с огромен танкер в река Мисисипи в петък, заснела ужасяващия момент, в който другият плавателен съд се насочва право към тях, съобщава "Дейли мейл".

Корабът „American Heritage", експлоатиран от компанията „American Cruise Lines", е бил акостирал на реката в Ню Орлиънс, щат Луизиана, когато малко след обяд е бил ударен от 520-футовия (около 158-метров) танкер „Atlantic Asphalt".

Благодарение на героичните усилия на бреговата охрана на САЩ, други служби за спешна помощ и граждани, всички 180 души на борда бяха спасени – събитие, което вече бе наречено „чудото на Мисисипи".

Кметът на Ню Орлиънс Хелена Морено заяви в петък около 16:00 часа местно време, че 32 пътници от круизния кораб са в местни болници. Никой от тях не е с тежки наранявания. Снимка Ройтерс

Двама от хората, лекувани в болниците, са служители на пристанищната полиция на Ню Орлиънс, които са се гмурнали във водата, за да спасят пътниците, каза Морено.

Появиха се обезпокоителни кадри, показващи пътници на борда на круизния лайнер, които се държат за парапетите, за да спасят живота си, докато корабът започва да се преобръща.

Сега се появиха нови видеозаписи, показващи двойка, която заснема приближаващия танкер, преди внезапно да осъзнае, че сблъсъкът е неизбежен.

Клипът, споделен в социалните мрежи, е заснет от балкона на една от каютите на круизния кораб и показва зелено-червен танкер, който се насочва право към плавателния съд.

Чува се силен дрънчащ звук, докато верига се спуска във водата; след това шумът спира, а веригата се опъва. Снимка Ройтерс

Чуват се възгласи на изненада от мъжа и жената в каютата, които осъзнават, че плавателният съд няма да спре навреме, за да избегне сблъсъка, след което те бързо се прибират вътре.

„Дръж се, миличко, дръж се, миличко, дръж се, миличко, хайде!", чува се да казва жената, която снима, докато двамата се насочват към вратата на каютата си.

След това видеото прекъсва, докато двойката бяга от мястото на катастрофата.

Президентът Доналд Тръмп благодари на бреговата охрана на САЩ в платформата Truth Social „за невероятната спасителна работа и другите дейности, свързани с катастрофата", като добави, че „невероятно, но при този сериозен сблъсък няма загинали".

Други кадри, заснети на мястото на събитието, показват как круизният кораб постепенно се накланя, преди да се преобърне настрани, след което остава наполовина потопен във водата.

Круизният кораб, който е на пет етажа и може да побере 150 пътници, беше повлечен във водата, след като танкер се допря до него, преминавайки покрай него.

Виждаха се полицаи, тичащи по кея, докато ужасени пътници крещяха.

Кметът на Ню Орлиънс Морено заяви, че круизният кораб е започнал да потъва, след което „се е наклонил и преобърнал", изхвърляйки хората в реката.

Началникът на пристанищната полиция Мелани Монтрол съобщи, че около 87 пътници от кораба „American Heritage" са слезли на брега преди плавателният съд да се преобърне.

Морено отдаде заслугата за предотвратяването на човешки жертви на бързата реакция от страна на местните, щатските и федералните служби, както и на хората от други плавателни съдове, намирали се наблизо.

Тя сподели, че преди сблъсъка танкерът на косъм се е разминал с удар в мост над реката – съоръжение, по което всеки ден преминават 160 000 превозни средства.

Девън Фланаган бил на работа в района на пристанището в Ню Орлиънс, когато работници се втурнали към кея. Той слязъл от камиона си и видял кораба наклонен настрани, а във водата – хора.

„Беше пълен хаос", разказа той. „Наоколо имаше всякакви плавателни съдове – баржи и кораби на различни компании, които се опитваха да помогнат. Ситуацията беше доста объркана, тъй като във водата все още имаше хора."

Според системата за проследяване на плавателни съдове в реално време MarineTraffic, танкерът, участвал в сблъсъка, е специализиран в превоза на големи количества асфалт и битум – полутвърди вещества, които често се използват при пътното строителство и за покривни покрития.

По данни на MarineTraffic, крайната цел на плавателния съд е била Ню Орлиънс, а самият той е плавал под флага на Маршаловите острови.

В изявление, изпратено по електронна поща, бреговата охрана на САЩ съобщи, че след сблъсъка корабоплаването в района на инцидента е било преустановено.

Капитанът от Бреговата охрана Мелани Бърнам заяви пред „Ню Орлиънс Адвокат" (New Orleans Advocate), че по всичко личи, че танкерът е претърпял някакъв вид повреда в системата за управление, но причината за инцидента все още се разследва.

От компанията „Американ Круз Лайнс" (American Cruise Lines) съобщиха, че координират действията си с Бреговата охрана и местните власти.

„Пътниците и екипажът бяха евакуирани и ние сме дълбоко загрижени за всички засегнати", заявиха от компанията.

Продължава работата по осигуряване на хотелски стаи за хората на борда на круизния кораб.

По-рано конгресменът Трой Картър заяви, че наложената от Федералната авиационна администрация (FAA) забрана за излитане на всички полети е възпрепятствала издирвателно-спасителните дейности на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) на мястото на сблъсъка.