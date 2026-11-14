Въздушният трафик в САЩ постепенно се възстановява след спирането на полетите в страната

Въздушният трафик в САЩ постепенно се възстановява след най-продължителното спиране на полетите в цялата страна през последните 25 години. То доведе до отменянето на над 2000 полета, предизвика верижна реакция по целия свят, остави пътници блокирани и принуди редица спортни отбори да търсят спешно алтернативен транспорт, предаде Асошиейтед прес.

Представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заявиха, че новите технологии, внедрени в системата за контрол на въздушното движение в страната, са претоварили остарялото оборудване и са причинили прекъсвания в комуникационните системи и пропуски в радарното покритие, което е довело до спирането на всички полети за повече от четири часа.

Ограничен брой самолети, изпълняващи вътрешни полети, излетяха след отменянето на спирането около 20:15 ч. източноамериканско време снощи (03:15 ч. българско време днес). Последиците от това обаче ще бъдат усещани още няколко дни, като властите заявяват, че системата вероятно ще се върне към нормалното си функциониране навреме, за да се справи с натовареността по време на пътуванията за Деня на благодарността, който тази година се пада на 26 ноември, пише БТА.

Това беше първото спиране на полетите в цялата страна от януари 2023 г. насам, когато друга ключова компютърна система на Федералната авиационна администрация (ФАА), която изпраща уведомления до пилотите, претърпя неизправност, и второто от атентатите на 11 септември 2001 г. насам, отбелязва АП.

Според FlightAware - уебсайт, който проследява нарушенията в полетите - днес в САЩ бяха отменени над 2500 полета, а стотици други бяха забавени.

На летище "Хийтроу" в Лондон няколко полета от и към САЩ бяха отбелязани като закъснели или отменени, включително полети на "Американ Еърлайнс" (American Airlines) до Далас, щата Тексас, и Лос Анджелис, щата Калифорния, както и полет на "Бритиш Еъруейс" (British Airways) до летище "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк. Полет на "Делта Еърлайнс" (Delta Airlines) от Атланта, щата Джорджия, полет на "Американ Еърлайнс" от Маями, щата Флорида, и полет на "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) от Чикаго, щата Илинойс, също бяха отбелязани като отменени.

"Въпреки че полетите към САЩ са възобновени, е възможно да има някои последващи затруднения, докато авиокомпаниите работят по презаписването на засегнатите пътници и възстановяването на нормалното функциониране на всички услуги", заяви Тим Джонсън, директор по въпросите на потребителите в Британската гражданска авиационна администрация.