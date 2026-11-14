Руски дронове поразиха съоръжение на "Нафтогаз", Украйна удари петролен обект в Самарска област

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Руски дронове поразиха днес съоръжение на "Нафтогаз" в Полтавска област, Централна Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на украинската държавна енергийна компания.

След атаката е избухнал пожар. Няма жертви при нападението, посочиха от "Нафтогаз" в приложението Телеграм.

Дронове с голям обсег, управлявани от Центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), междувременно са поразили Самарската линейна производствено-диспечерска станция близо до селището Просвет в Самарска област, Русия, предаде Укринформ.

Има предварително потвърждение за щети по резервоарите за съхранение на петрол, пише БТА.

Станцията е един от най-важните центрове в системата за транспорт на петрол на Русия. В нея по магистрални петролопроводи се доставя петрол от Татарстан, Западен Сибир и други руски региони, познати с добива на нефт.

В станцията се смесва петрол с различно съдържание на сяра, за да се получи експортният клас "Урал". Той представлява до 50% от общия износ на петрол на Русия, отбелязва Укринформ.

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, в съоръжението е избухнал пожар, а няколко резервоара са обхванати от пламъци.