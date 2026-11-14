ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христанов: Глобата за „Кауфланд“ може да бъде прех...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Руски дронове поразиха съоръжение на "Нафтогаз", Украйна удари петролен обект в Самарска област

Димитър Мартинов

Редактор: Димитър Мартинов

2312
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Военен дрон. Снимката е илюстративна
Военен дрон. Снимката е илюстративна Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Руски дронове поразиха днес съоръжение на "Нафтогаз" в Полтавска област, Централна Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на украинската държавна енергийна компания. 

След атаката е избухнал пожар. Няма жертви при нападението, посочиха от "Нафтогаз" в приложението Телеграм. 

Дронове с голям обсег, управлявани от Центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), междувременно са поразили Самарската линейна производствено-диспечерска станция близо до селището Просвет в Самарска област, Русия, предаде Укринформ.

Има предварително потвърждение за щети по резервоарите за съхранение на петрол, пише БТА.

Станцията е един от най-важните центрове в системата за транспорт на петрол на Русия. В нея по магистрални петролопроводи се доставя петрол от Татарстан, Западен Сибир и други руски региони, познати с добива на нефт.

В станцията се смесва петрол с различно съдържание на сяра, за да се получи експортният клас "Урал". Той представлява до 50% от общия износ на петрол на Русия, отбелязва Укринформ.

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, в съоръжението е избухнал пожар, а няколко резервоара са обхванати от пламъци.

 

Военен дрон. Снимката е илюстративна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа