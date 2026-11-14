Недостиг на хотели и скок в цените на колите под наем при спирането на полетите в САЩ

В Европа въздействието на спирането на полетите в САЩ беше до голяма степен компенсирано от разликата във времето между двата континента, предаде ДПА.

Всички полети към Съединените щати бяха временно преустановени през нощта в отговор на ситуацията, макар че преките последствия останаха под контрол благодарение на забраните за нощни полети на много места.

Рано днес европейската агенция за авиационна безопасност „Евроконтрол“ премахна съобщението за забрана на излитанията от своя уебсайт и призова авиокомпаниите да издадат уведомления за закъснения за самолетите, които не можеха да излетят веднага, пише БТА.

„По-голямата част от полетите към САЩ успяха да се осъществят според плана“, заяви германската авиационна група „Луфтханза“.

В Испания авиокомпанията „Иберия“ предупреди, че затварянето на въздушното пространство в САЩ би могло да се отрази на разписанието ѝ за днес. Конкретни подробности за закъснения или отменени полети на летище „Мадрид-Барахас“ обаче не бяха налице веднага.

На летище „Фиумичино“ в Рим сутринта е имало закъснения на няколко свързващи полета, съобщи информационната агенция АНСА. Излитанията за Чикаго бяха забавени с повече от два часа, за Атланта - с час и половина, а за Детройт - с 30 минути. За следобеда дори се очакваха закъснения от три до четири часа за полети от Лос Анджелис, Хюстън и Атланта.

В Лондон се наложи да бъде отменен полет на “Бритиш еъруейз“ късно в петък от Хийтроу до Ню Йорк, като това засегна и един полет на „Върджин Атлантик“ по същия маршрут. Беше отменен един полет до Далас, както и няколко пристигащи полета от САЩ.

Що се отнася до Швейцария беше отменен само един полет на „Суис“ от Маями до Цюрих.

В САЩ - хаос, недостиг на хотели и скок в цените на колите под наем

В големите транспортни центрове в САЩ се образуваха дълги опашки, а според американски медийни доклади хаосът първоначално продължил в много летища дори след отмяната на забраната след около четири часа.

След като полетите бяха отменени, търсенето на хотели се повиши на много места, което доведе до недостиг на стаи. Една пътничка на летище „Нюарк“ разказа на репортер, че е резервирала хотел, за да изчака там, но резервацията е била отменена поради липса на свободни места.

В Чикаго, както и на много други летища, търсенето на коли под наем се увеличи рязко, тъй като пътниците се опитваха да си вземат багажа и да стигнат до местоназначенията си по шосе. В резултат на това акциите на компанията за коли под наем „Херц“ скочиха.

Извън САЩ Си Ен Ен също съобщи, че многобройни пътници са останали блокирани в Мексико Сити.

Транспортният министър на САЩ Шон Дъфи отхвърли твърденията, че вината е на правителството, като заяви, че причината за проблема е остарялата технология, а не новите системи.

Мрежата за контрол на въздушното движение в САЩ се е развивала в продължение на десетилетия, което е довело до смесица от стари и нови технологии. В началото на този месец Дъфи обяви планове за постепенно извеждане от употреба до края на 2028 г. на компютърни системи, датиращи от 80-те години на миналия век.

Федералната авиационна администрация е спирала излитанията в цялата страна само два пъти след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. - предишният случай беше през януари 2023 г. поради повреда в системата, използвана за предаване на съобщения към пилотите. Тогава спирането също беше отменено след няколко часа, посочва ДПА.