Над 10 000 души излязоха в Букурещ в подкрепа на Калин Джорджеску

Над 10 000 души от Мехединц, Хунедоара, Галац, Клуж, Марамуреш и други части на Румъния участваха в протест в подкрепа на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску. Демонстрацията не беше разрешена от Общината на Букурещ и протече при изключително засилено полицейско присъствие. Тя се проведе до парк „Извор“, под прозорците на румънския парламент.

„Калин Джорджеску президент“, „Калин Джорджеску невинен“, „Върнете обратно втория тур на изборите“, „Национално обединение“ скандираше множеството. Някои от хората развяваха знамена и плакати с лика на бившия кандидат за президент, други държаха лозунги с надписи „Никушор Дан – оставка“, „Храна, вода, енергия“, трети развяваха румънски и американски знамена, а един от участниците в акцията държеше дакийски вълк с тяло на змия, изработен от дърво, пише БТА.

В демонстрацията се включиха и официални представители на крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците, сред които и нейният лидер Джордже Симион.

„Тук сме, защото един човек от сърцето на румънския народ ни обедини – човек, който трябваше да бъде президент на Румъния. Той се изправя директно срещу онази система, която постави румънския народ и нацията на колене. Именно заради това – защото се опълчи на тази система – той спечели изборите и завладя сърцата на румънския народ. Този митинг не е – противно на лъжите, разпространявани от рупорите на системата – „митинг на АУР“. Ние просто откликнахме на призива на нашите сънародници. Те насочиха медийните си рупори срещу нас. Но ние няма да обърнем гръб нито на Калин Джорджеску, нито на румънския народ. Калин Джорджеску не е крадец или престъпник, за разлика от онези, които са управлявали Румъния. Достатъчно е човек само да се огледа, за да види колко много румънци са се събрали тук. Настояваме за освобождаването на Калин Джорджеску“, каза той, а множеството започна да скандира неговото име.

До Симион на сцената се качи и Силвия Думитреску - известна румънска поп, джаз и блус певица, считана за една от най-емблематичните и ексцентрични изпълнителки от „златната ера“ на румънската естрадна музика.

На видеостена на трибуната на протеста бе излъчен видеоклип с откъси от реч на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс на Мюнхенската конференция по сигурността. В нея той критикува ограничаването на свободата на словото и анулирането на избори в Румъния.

Не липсваше и напрежение по време на демонстрацията. Служители на жандармерията задържаха двама души, след като те проявиха агресия – включително чрез вербални обиди – спрямо органите на реда и други участници в протеста. Екип на Спешната помощ СМУРД (SMURD) също се намеси, за да окаже помощ на човек, който се е почувства зле.

След края на демонстрацията при сградата на румънския парламент, по-голямата част от хората се отправиха към Централния следствен арест, където е задържан Калин Джорджеску. По пътя те скандираха: „Арестувайте ни всички“.

Представителите на местната власт и органите на реда не изключват риск от безредици до края на деня, тъй като предстои футболна среща между националните отбори на Румъния и Полша от петия кръг на Лигата на нациите, която се очаква да привлече хиляди запалянковци в румънската столица.