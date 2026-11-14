Римлянка преби жестоко мъжа си, забравил да измие чиниите

59-годишният мъж е в болница с множество фрактури

Немити чинии след вечеря се превърнаха в повод за жестоко нападение, което едва не завършило със смърт, съобщиха италианските медии. В римския квартал Туфело 50-годишна жена пребила жестоко своя 59-годишен партньор, използвайки електрически отоплителен уред като оръжие. По време на нападението тя дори увила електрическия кабел около врата му, опитвайки се да удуши мъжа си.

Инцидентът станал около вечерта на 10 ноември, в жилище в североизточната част на италианската столица. Според вестник „Месаджеро" всичко започнало от битов спор. Жената се разгневила, защото партньорът й не бил измил съдовете. Той се опитал да я успокои, извинил се и обещал сам да свърши работата, но реакцията й станала все по-агресивна.

„Започна да ме блъска и още тогава се притесних. Казах й, че аз ще измия чиниите, но тя не спря. Загубих съзнание", разказал пострадалият пред медицинския екип след нападението. В пристъп на ярост жената взела от банята електрически отоплителен уред- твърд предмет с остри ръбове, с който започнала многократно да удря мъжа по главата и лицето. След това използвала и кабела на уреда, за да го души.

Ситуацията станала толкова драматична, че съседите, обезпокоени от случващото се, подали сигнал на телефон 112. Когато карабинерите от мобилното подразделение пристигнали в апартамента, заварили жената върху тялото на партньора си. Той лежал в локва кръв, почти в безсъзнание. Намесата на полицаите прекъснала побоя и вероятно предотвратила още по-тежки последици.

Мъжът бил откаран по спешност в римската университетска болница „Умберто I" с тежки травми. Лекарите установили фрактура на носната преграда и скулата, наранявания по главата, множество хематоми по тялото и рани по ръцете, получени при опитите му да се предпази от ударите. Първоначалната медицинска прогноза е 60 дни възстановяване. Наложителна е и специализирана лицево-челюстна оценка за евентуална операция.

Според италианските медии жената е била в силно състояние на психофизическа възбуда и продължила да проявява агресивно поведение дори след пристигането на карабинерите. Разследващите са проверили и възможността състоянието й да е свързано с употреба на наркотични вещества. За целта тя била отведена в болница за медицински и токсикологични изследвания.

Впоследствие арестът й бил потвърден от съдебните власти и тя била преместена в женския затвор „Ребибия" в Рим. Италианските медии съобщават за обвинение в опит за убийство.