Анди Бърнам: Консерваторите изгориха мостовете след Брекзит

Британските консерватори "изгориха всички мостове" след Брекзит и страната "загуби повече, отколкото спечели" през десетилетието след референдума. Това заяви днес британският премиер Анди Бърнам, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА.

Бърнам каза това преди срещата на върха между Великобритания и Европейския съюз следващата седмица.

Защитавайки стремежа си към по-тесни връзки с Брюксел, той заяви, че новото споразумение, което се надява да сключи следващата седмица, ще "понижи цените на храните" и ще донесе повече печалби за британските износители.

Бърнам предстои да се срещне с лидерите на ЕС на 20 ноември и да сключи споразумения, включително в областта на храните и селското стопанство, търговията с емисии и схема за мобилност на младежите, които според него биха могли да повишат брутния вътрешен продукт на Великобритания с 0,4 процента, предаде БТА.

След това Обединеното кралство ще "проучи възможностите" за различни дългосрочни отношения с търговския блок, заяви той.

"Трябва да сме готови да вземем трудни решения, за да намалим разходите за живот. Ето защо след няколко дни ще замина за следващата среща на върха между Обединеното кралство и ЕС и ще работя усилено в периода до нея, за да постигнем ново споразумение между Великобритания и ЕС в областта на храните и селското стопанство. Защо правя това? Защото искам да помогна на уелските предприятия. Искам да премахна част от бюрократичните пречки, с които се сблъскват износителите на храни тук, когато се опитват да изнасят продукцията си в чужбина, но преди всичко се опитвам да понижа цените – цените на хранителните продукти. И ако постигнем подходящо споразумение, точно това ще направим – освен това ще намалим разходите за бизнеса и като цяло ще постигнем по-голям растеж на британската икономика – до 0,4 процента от БВП", каза Анди Бърнам в речта си на конференцията на Лейбъристката партия на Уелс.

"Защо да не направя това като министър-председател? Защо да не поема лидерската роля по този начин? Имаме консерваторите, които се противопоставят на това, като казват, че няма промяна. Е, аз не вярвам, че Брекзит и сделката, която те постигнаха, са били достатъчно добри за Великобритания. Мисля, че през последните 10 години сме загубили повече, отколкото сме спечелили, и всъщност смятам, че консерваторите донесоха на Великобритания по-суров и по-тежък Брекзит, отколкото хората очакваха, когато гласуваха през 2016 г., защото след това изгориха всичките ни мостове с ЕС, и затова като министър-председател ще поема инициативата по този въпрос, и ще се опитам да постигна най-добрата сделка, която мога, за Уелс, за онези тук, които биха могли да се възползват от нея – уелските фермери, износителите на уелски миди и уелско агнешко", добави той.

Изказванията на Бърнам през последните седмици подхраниха въпросите относно перспективата Великобритания да се присъедини отново към ЕС или да приеме правилата му за свободно движение, но той настоя, че избирателите в крайна сметка ще бъдат "тези, които ще се произнесат" относно всякакви промени.

Той повтори днес ангажимента си към "червените линии" в предизборната програма на Лейбъристите, които изключват връщане към митническия съюз, единния пазар или свободното движение.

"Хората, които работят заедно в съюзи, профсъюзи, но и в съюзи на нации – това е, което ни прави такива, каквито сме", заяви Бърнам пред конференцията.

"И, да, ще работим с Европейския съюз, както казах, но в същото време ще спазваме "червените линии" в нашата предизборна програма и ще зачитаме референдума, както и резултата от него. Ето, това е духът, приятели, който ще продължа да следвам", каза британският премиер.

Заместник-лидерът на консерваторите Алекс Бъргхарт заяви, че фокусът на Бърнам върху бъдещето на отношенията между Обединеното кралство и ЕС е тактика, целяща да отвлече вниманието от нарастващите разходи за социално подпомагане и въпросите около финансирането на отбраната.

"Почти десетилетие след референдума за Брекзит Анди Бърнам отново отваря дебат, който страната е приключила отдавна, като пренебрегва предизвикателствата, пред които Великобритания е изправена днес", каза той.

"Вместо да се справи със спираловидно нарастващите разходи за социално подпомагане, да оздрави икономиката ни и да осигури адекватно финансиране за отбраната ни, Бърнам се готви да предаде още пари на Брюксел в опит да отвлече вниманието от бъркотията, в която партията му ни е забъркала", каза Бъргхарт и добави: "Британските данъкоплатци заслужават да знаят защо се отделят средства за проекти из цяла Европа, когато това правителство твърди, че не може да си позволи да се заеме с приоритетите у дома. Едно консервативно правителство би работило за напредъка на тази страна, а не за нейния упадък".