Спирането на полетите в САЩ не е заради чуждестранна намеса

Спирането на полетите в САЩ не се дължи на чуждестранна намеса. Това каза днес американският министър на транспорта Шон Дъфи, цитиран от Ройтерс.

Министърът добави, че днес вече самолетите излитат и кацат на летищата, но отражението на техническия проблем може да бъде усетено още няколко дни. Служители казаха, че системата ще се възвърне към нормален режим на работа навреме за големия въздушен трафик по време на Деня на благодарността, посочва Асошиетед прес.

Ръководителят на Федералната авиационна администрация Брайън Бедфорд заяви, че въздушното движение в САЩ би трябвало да се възстанови от най-голямото прекъсване от 25 години насам до края на утрешния ден, предаде БТА.

Служителят каза, че днес "все още ще има закъснения и отмяна на полети", но увери, че "най-лошото вече е отминало".