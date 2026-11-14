Един човек е убит, а 14 са ранени при нова размяна на удари между Русия и Украйна

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Един човек беше убит, а десет ранени при руска ракетна атака срещу Павлоград днес, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на военната администрация в Днепропетровска област в приложението Телеграм.

“Един човек е убит при вражески удар в Павлоград. Десет души са ранени”, се казва в изявлението.

Четири жени, трима мъже и седемгодишно момче са приети в болница в средно тежко състояние. Други две жени са получили медицинска помощ и са освободени за домашно лечение.

Руските сили удариха пристанищна инфраструктура в Черноморск и кораб с военен товар днес в Одеска област, съобщи на свой ред руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

“Днес през деня Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха удар с безпилотни летателни апарати по обекти на пристанищната инфраструктура и плавателни съдове, работещи в полза на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна - бел. ред.). В резултат на удара на пристанището в Черноморск са поразени плавателен съд за сухи товари, транспортиращ военно оборудване за ВСУ, както и обекти на пристанищната инфраструктура, използвана за разтоварване на военно оборудване”, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

Междувременно украински дрон атакува четирима души на автомобилен път край село Чубковичи в Брянска област, където са се извършвали изкопни работи. Всички са ранени, съобщи губернаторът Егор Ковалчук ​​в канала си в приложението Макс.

“Врагът отново нанесе удар по мирни жители. В резултат на атака с украински дрон камикадзе на автомобилен път, близо до с. Чубковичи са ранени четирима мирни граждани, а багер, извършващ изкопни работи, беше повреден. Всички пострадали получиха медицинска помощ“, се казва в изявлението на губернатора.