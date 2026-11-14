Демократ печели изборите за губернатор на Аляска за първи път от 1998 г. насам

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За първи път от 1998 г. насам демократите печелят изборите за губернатор в американския щат Аляска, предадоха американски медии, цитирани от ДПА.

Тридесет и седем годишният Джонатан Крайс-Томкинс победи трима кандидати от Републиканската партия, съобщи Си Ен Ен въз основа на преброяването на гласовете. Други американски медии също съобщиха за победата му.

Според информацията на сайта му, той ще стане най-младият губернатор в историята на Аляска, предаде БТА.

С тази избирателна победа демократите ще заемат в бъдеще 30 от общо 50-те губернаторски поста в САЩ – най-голям брой от 1993 г. насам.

Това означава, че за първи път от 2010 г. насам те отново ще разполагат с мнозинство. Около три четвърти от населението на САЩ ще живее в щати с губернатори от Демократическата партия.

Според предварителните резултати Крайс-Томкинс е получил около 51 процента от гласовете от вота за водещ кандидат с преференция съгласно системата в Аляска.

В Аляска избирателите могат да изберат няколко кандидати по ред на предпочитание. Сред тримата му републикански съперници беше Бернадет Уилсън, която беше подкрепена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Сенаторката републиканка Лиса Мъркауски обаче изненадващо се обяви в подкрепа на Крайс-Томкинс.

Крайс-Томкинс преди това е бил член на Камарата на представителите на щата Аляска в продължение на около 10 години. Той ще смени на поста републиканеца Майк Дънливи, на когото беше забранено да се кандидатира за преизбиране след два мандата.