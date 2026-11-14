Над 100 000 души излязоха по улиците на Франция на петата седмица от протестите

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Около 106 000 души протестираха днес във Франция, от които 24 000 в Париж, на петата седмица от социалното движение, съобщи Министерството на вътрешните работи, цитирано от Франс прес.

Днешната мобилизация бе по-малка в сравнение с миналата седмица, когато в цяла Франция излязоха 146 000 души, от които 46 000 в Париж.

Младежката междупрофсъюзна коалиция от своя страна преброи 200 000 демонстранти във Франция, от които 100 000 в Париж.

Към 18:00 ч. българско време 121 души са били задържани в цяла Франция, посочи още Министерството на вътрешните работи.

В същото време в Париж по-голямата част от шествието достигна Площада на нацията, без сериозни инциденти до този момент, уточни полицейската префектура, цитирана от БТА.

"Малка група враждебно настроени лица" обаче е хвърлила предмети по силите на реда на улица "Де Шалини", което е наложило използването на сълзотворен газ, за да бъдат разпръснати, добавиха от полицейската префектура.

Според прокуратурата в Париж са били извършени 22 задържания на мъже или тийнейджъри, сред които трима непълнолетни, "предимно за носене на оръжие от категория Д", която включва по-конкретно хладни оръжия.

В Лион екип журналисти на телевизионния канал Бе Еф Ем бе нападнат от демонстранти в периферията на шествието, което наложи намесата на полицията, за да ги защити, съобщиха местните власти.