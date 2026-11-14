Двама убити и поне един ранен при експлозия на кола бомба в предградие на Дамаск

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Двама души бяха убити, а най-малко един човек бе ранен при експлозия тази вечер на кола бомба в предградие на Дамаск, съобщиха вътрешното министерство и сирийската държавна телевизия, цитирани от Асошиейтед прес.

Взривът е избухнал в южното предградие на сирийската столица "Джарамана" близо до фабрика за батерии, съобщи държавната телевизия.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че сред загиналите има и дете и че силите на реда са отцепили района и са започнали разследване, пише БТА.

Няколко експлозии разтърсиха Дамаск и предградията му през последните месеци, а състояниято на сигурността в страната остава нестабилно почти две години след падането от власт на дългогодишния лидер на страната Башар Асад през декември 2024 г. Тогава бунтовниците щурмуваха Дамаск и свалиха Асад.

Предградието "Джарамана" е обитавано от религиозното малцинство на друзите. Представителите на това малцинство са в обтегнати отношения с мюсюлманите сунити, които подкрепят воденото от ислямисти сирийско правителство, посочва АП.