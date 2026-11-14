Мария Захарова: Европа би била по-сигурна без НАТО, то е като болен зъб

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"Европа би била по-сигурна без НАТО." Гръмкото изказване е на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, като сравни организацията с "болен зъб", предаде ДПА.

"Ако НАТО не съществуваше – имам предвид, ако алиансът не беше играл и не продължаваше да играе ролята, която е играл – сигурността в Европа вероятно щеше да бъде много по-голяма", каза Захарова в отговор на критиките срещу призивите на Москва за реорганизация на европейската архитектура на сигурността.

"НАТО е именно организацията, която – както бихте казали, подобно на болен зъб – е отслабила имунната система на Европа, на нейната западна част, на Централна Европа и, всъщност, на целия свят, като изисква и изразходва колосално количество ресурси за реактивни мерки", посочи говорителката.

Захарова отговори по този начин на изявление на германския канцлер Фридрих Мерц, предаде ТАСС.

Мерц беше заявил, че "няма нужда да се обсъждат въпроси, свързани с европейската архитектура на сигурността, с Русия".

"Няма нужда да обсъждаме това – тя вече съществува", каза Мерц. Европейските лидери наскоро отхвърлиха предложението на Москва на среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин, отбелязва ДПА.