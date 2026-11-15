Пети канадски военнослужещ почина от раните си от пожара миналия месец

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Пети канадски военнослужещ е починал от раните си от пожара, обхванал военната база "Уейнрайт" в провинция Алберта, обяви снощи министър-председателят на Канада Марк Карни, цитиран от ДПА, пише БТА.

Редник Уилям Дъглас Дал Бианко е издъхнал в петък, уточни премиерът на северноамериканската страна.

"Редник Дал Бианко и неговите братя по оръжие се обучаваха, за да защитават Канада. Макар пред тях да се разкриваше светло бъдеще, те избраха да пазят нашето. Това се нарича дълг. Сега сме им длъжни ние", написа Карни в социалната мрежа X.

"Канадците са отворили сърцата си за близките на редник Дал Бианко, както и всички, които продължават да скърбят след тази ужасна трагедия", допълни премиерът.„

Трагедията се разигра на 17 октомври във военната база „Уейнрайт", разположена на около 207 километра югоизточно от Едмънтън - столицата на провинция Алберта. По време на учение огън е плъзнал по сухата растителност, като се е е разраснал заради силния вятър. Причината за пожара все още се разследва.

Карни определи случилото се като "една от най-големите трагедии" за въоръжените сили на страната, разиграла се на канадска земя в мирно време.

От пожара са пострадали още 38 души. От Министерството на националната отбрана съобщиха, че 24 от тях все още се намират в болница за лечение.