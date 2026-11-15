Филипинският президент подчерта важността на единството на срещата на върха на АСЕАН

Лидерите на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) се събраха днес във Филипините за преговори, които се очаква да се съсредоточат върху териториалните спорове в Южнокитайско море, както и върху войните в Украйна и Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши заяви, че 11-те държави имат своите различия, но се събират като равни. "Ние се различаваме по размер, история, култура и обстоятелства. Но идваме като равни, носейки надеждите на нашите народи и споделената отговорност да ги превърнем в обща цел", каза той на церемонията по откриването.

"Идваме от различни брегове, но въпреки това сме избрали да вървим напред заедно. Този ангажимент е още по-важен, тъй като водите около нас се променят с променящите се течения", подчерта той.

Геополитическото напрежение, икономическата несигурност, новите технологии, климатичните промени и транснационалните заплахи "променят нашия регион по-бързо, отколкото която и да е страна да може да реагира сама", каза той.

Предложение за възобновяване на диалога с Мианма ще бъде обсъдено по-късно днес. Политическото ръководство на Мианма е изключено от срещите на високо равнище на АСЕАН от октомври 2021 г. насам, след военния преврат, който свали от власт демократично избраното правителство на бившата лидерка на Мианма Аун Сан Су Чжи.

От утре към срещата на върха ще се присъединят представители на чуждестранни партньори, включително от Япония, Китай, Южна Корея, Индия, Австралия и Русия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да пристигне в Манила заедно с държавния секретар Марко Рубио във вторник, след приключването на срещата. Той ще участва в специална среща на върха с лидерите на АСЕАН, както и в среща с представителите на Япония, Австралия и Индия по-късно същия ден, съобщиха филипински длъжностни лица.

Китай ще бъде представляван от премиера Ли Цян, който ще се срещне утре с лидерите на страните, но ще отпътува преди пристигането на Тръмп, съобщиха официални представители. Русия ще бъде представлявана от министъра на външните работи Сергей Лавров, който се очаква да пристигне в Манила във вторник.