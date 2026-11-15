Дронове подпалиха два търговски кораба край румънското пристанище Сулина

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Два търговски кораба бяха ударени от дронове в близост до делтата на река Дунав в Черно море късно в събота, предизвиквайки пожари на борда и на двата плавателни съда, съобщи Министерството на отбраната на Румъния.

Екипажите са успели да потушат пожарите. Няма пострадали, съобщи информационната агенция News.ro, позовавайки се на министерството.

Дрон е ударил плаващия под гръцки флаг петролен танкер Evia Petrol V около 21:10 часа местно време (19:10 GMT), на четири морски мили източно-югоизточно от румънското пристанище Сулина, съобщиха от министерството.

Около 35 минути по-късно, в 21:45 часа местно време, под удар е попаднал и корабът за насипни товари Marsol. Той е бил на пет морски мили югоизточно от Сулинския канал. Ударът също е предизвикал пожар на борда.

Румънските власти съобщиха, че инцидентите са станали, след като военните радарни системи са засекли въздушна цел източно от Змийския остров. В отговор два изтребителя F-16 от 86-а авиобаза във Фетещи са били изпратени да наблюдават ситуацията.

Румъния, която е член на НАТО и граничи с Украйна, неведнъж е вдигала изтребители във въздуха и е отправяла публични предупреждения заради въздушни заплахи в близост до територията си на фона на войната между Русия и Украйна.