Макрон призова за единство при откриването на среща ната на върха на Франкофонията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Франция Еманюел Макрон призова днес за "единство" и "консенсус" в речта си при откриването на 20-ата среща на върха на Международната организация на Франкофонията в камбоджанската столица Пномпен, предаде Франс прес. България е представлявана от президента Илияна Йотова, пише БТА.

Макрон визираше утрешния избор на нов генерален секретар на организацията, източник на значително напрежение между Демократична република Конго и Руанда, посочва АФП.

Сред четиримата кандидати са настоящият генерален секретар Луиз Мушикивабо, която е от Руанда, и Джулиана Лумумба от ДР Конго. Те ще се конкурират с мавританката Кумба Ба и румънеца Дачиан Чолош.

ДР Конго отдавна обвинява Руанда, че подкрепя бунтовническата групировка М-23 (Движение "23 март").

Разширяването на франкофонията "изисква от нас да изградим консенсус, за да запазим единството", посочи Макрон в Международния конгресен център "Чрой Чангва" в Пномпен. "Трябва да гарантираме, че ще запазим това, което представлява силата на франкофонията, а именно - нейното единство", добави френският държавен глава, цитиран от АФП.