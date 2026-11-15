Сблъсък между два самолета на летище в Маями, има ранени (Видео)

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Два самолета се сблъскаха на пистата на международното летище в Маями в събота вечерта, само ден след като спиране на полетите в цялата страна предизвика масови анулирания на полети и хаос във въздушния транспорт, информира CNN.

„Крилото на Boeing 737 на авиокомпания Copa Airlines удари носовата част на Boeing 767 на UPS, докато двата самолета рулираха по пистата", съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA).

Двама души са пострадали при сблъсъка, станал около 21:15 часа местно време, каза пред телевизията Грег Чин, директор по комуникациите на летището.

„Рулирахме след кацане с нормална скорост, когато изведнъж чух как гласовете около мен стават все по-силни, последвани от общ вик и след това от удара на друг самолет в нашия", разказа пътникът от полета на Copa Airlines Сесар Ферейра.

„В кабината усетихме как самолетът рязко се наклони настрани. Отначало някои пътници започнаха да изпадат в паника, но екипажът на Copa реагира бързо и помоли всички да останат по местата си", допълни той.

Според Федералната авиационна администрация диспечерите на въздушното движение са наредили на екипажа на самолета на UPS да даде път на полета на Copa Airlines. FAA разследва сблъсъка.

От UPS заявиха, че са „ангажирани да работят с властите, за да установят какво се е случило", като отбелязаха, че екипажът им е невредим.

Copa Airlines съобщи в изявление, че „съжалява за неудобството, което инцидентът може да причини на пътниците". От компанията подчертаха, че безопасността на пътниците и екипажа е техен основен приоритет и че ще съдействат на властите в разследването.

Инцидентът се случва в момент, когато летищата в САЩ се опитват да възстановят нормалното изпълнение на полетите след временното спиране на въздушния трафик в петък, разпоредено от FAA. То остави част от пътниците да спят на пода в терминалите, докато чакат да бъдат пренасочени към други полети.

В аудиозапис от комуникацията между пилотите и диспечерите се чува как пилотът на самолета на Copa Airlines съобщава: „Някой ни удари". Диспечерът пита екипажа на самолета на UPS дали е имало контакт между двете машини.

„Да, отидохме твърде далеч и след това той ни закачи с крилото си", отговаря пилотът на UPS.

Малко по-късно пилотът на Copa съобщава: „Изглежда, че ни липсва левият край на крилото".

Пътникът Сесар Ферейра разказва, че около 10 минути след сблъсъка капитанът на самолета обявил, че няма непосредствена опасност и че ще бъде изпратен влекач, който да премести машината.

Всички 166 пътници и шестима членове на екипажа са напуснали самолета, а машината е била върната до терминала, съобщиха от авиокомпанията.

Снимка на самолета на UPS показва сериозни поражения по носовата му част – смачкани панели и голяма пробойна в корпуса.

Самолетът на Copa Airlines току-що бил кацнал в Маями от Панама Сити, Панама, а машината на UPS се подготвяла за излитане към Богота, Колумбия, по време на инцидента.

Двамата пострадали са получили леки наранявания и са били прегледани и обслужени на място от екипи на пожарната и спасителните служби, съобщи Грег Чин.