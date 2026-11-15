Президентът на Аржентина Хавиер Милей ще се кандидатира за втори мандат през 2027 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аржентинският президент Хавиер Милей заяви, че възнамерява да се кандидатира за втори мандат на изборите през 2027 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.

"За всички, които се съмняват, че ще се кандидатирам за преизбиране: да, ще се кандидатирам за преизбиране", заяви Милей при откриването на изложба в Буенос Айрес.

Милей встъпи в длъжност през 2023 г. и поляризира Аржентина с драстични мерки за строги икономии, насочени към намаляване на дълга и овладяване на инфлацията, както и към ограничаване на регулациите. Символ за това беше размахването от страна на Милей на моторна резачка - действие, повторено от американския мултимилиардер Илон Мъск по време на последвалата му кампания за строги икономии в САЩ.

Макар инфлацията да е спаднала и бюджетът да е балансиран, много хора загубиха работата си, а субсидиите за енергия и обществен транспорт са бяха орязани.

Милей твърди, че Аржентина върви в правилната посока под негово ръководство.

"През стоте години преди да поемем властта Аржентина ставаше все по-изолирана, а ние ставахме все по-бедни", каза той, като подчерта, че сега аржентинската икономика отново бележи растеж.

Милей, близък съюзник на Доналд Тръмп, отново се позова на лозунга на американския президент "Да направим Америка отново велика" (MAGA - Make America Great Again). "Имаме много работа, за да направим Аржентина отново велика", заяви Милей.