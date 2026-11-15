ДАНС организирала с натиск интервютата на Ива Михайлова? Влогър и депутати атакуват службата

Българката от Северна Македония Ива Михайлова, срещу която в съседната държава се води дело и която след множество перипетии успя да се прибере у нас за лечение, твърди, че е била подложена на натиск от ДАНС. По думите й службата настоявала да даде интервю единствено на Мартин Карбовски и да се откаже от участия в други медии. В противен случай държавата щяла да прекрати помощта за рехабилитацията й.

Случаят стана публичен в събота вечерта, след като ютубърът Станислав Цанов разпространи в предаването си няколко аудиозаписа. Те вероятно са от негови телефонни разговори с Михайлова, проведени в различни моменти. От тях става ясно, че младата жена имала уговорка да гостува в предаването му, но представители на ДАНС й казали, че първо трябва да се появи при Карбовски, а след това „при другите".

„И ми викат – първо ще излезеш при Карбовски, защото ние имаме пълен контрол над него, ще му кажем какво да ти задава като въпроси", разказва Михайлова в един от записите. Според нея в противен случай щели да й бъдат отнети осигурените от държавата рехабилитация, адвокати и друга помощ. „На Карбовски могат да му кажат това и това", допълва тя.

Младата жена твърди още, че телефонът й е подслушван и че е била заплашвана, че може да й се случи нещо. По думите й всяко интервю, дадено пред неподходящата медия, щяло да бъде заличено.

„Много ми е неприятно. Аз затова съм в София днес, рехабилитацията ми зависи от тях. Те ми организират къде какво как.... Няма да получа нищо, ако дойда при теб", казва тя в разговор със Станислав Цанов.

„Доста тежък психически тормоз беше – имаше неща, които не искат да казвам", разказва още Михайлова, вероятно описвайки преживяното след пристигането си в София. Тя твърди, че службите не са й помогнали да се прибере в България. „Май всички сме така, които сме се забъркали с държавата", обобщава младата жена.

Запис на подкаста на Мартин Карбовски с Ива Михайлова е публикуван преди седмица.

След като Цанов разпространи откъсите от разговорите, той излъчи и интервю с депутатите от „Демократична България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Мотивът му да даде публичност на случая бе, че така Михайлова ще бъде защитена. Вечерта последваха и реакции от представители на ДБ.

„Шокиращи разкрития за влияние на ДАНС върху българката Ива Михайлова. Заплахи да спрат рехабилитацията й и изискване да говори само пред един-единствен ютубър – Мартин Карбовски, при когото обича да гостува властта. Това можете да видите и чуете във видеото", написа във Фейсбук съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

Той заяви, че партията ще провери всеки детайл от случая и ще настоява за разследване на действията на ДАНС и други структури на специалните служби у нас.

„Дълбоката държава, влиянието на службите, подслушване, следене – пълен набор от познати похвати. Ние се заехме да проверим всеки детайл и да настояваме да бъдат разследвани действията на ДАНС, както и на други структури на специалните служби в България. Ще проверим и потенциалната намеса на политици, хора от управляващата партия и връзката на контраразузнаването с "журналисти", известни с това, че леят руска пропаганда", написа Мирчев.

Депутатът от ДБ Елисавета Белобрадова също коментира случая. Тя припомни, че като заместник-председател на Комисията за българите извън страната е присъствала на всяко заседание по делото на Ива Михайлова и е запозната с преживяното от нея и близките й в Северна Македония.

„Като заместник-председател на Комисията за българите извън страната съм присъствала на всяко заседание на делото на Ива, наясно съм колко е смело това момиче и какво ѝ причиниха властите на РСМ – на нея и на роднините ѝ. Но това собствената ти държава и службите ѝ да те притискат е абсолютен скандал и истинско предателство. Но и въобще не съм учудена", написа тя.

Белобрадова отправи критики и към президента в периода на случилото се Румен Радев, който сега е министър-председател, както и към настоящия президент Илияна Йотова.

„Радев, който си правеше денонощен пиар с отношенията с Република Северна Македония, докато беше президент, и палеше скандал след скандал, докато фаворизираше определени хора, сега като министър-председател не си е мръднал пръста. За Йотова дори не говорим. Сега Ива е обект на заплахи, защото който иска рехабилитация ще трябва да ходи при придворите журналисти да дава придворни интервюта", заяви депутатката.

23-годишната Ива Михайлова е с двойно гражданство – българско и северномакедонско, и живее в Кочани. Името й стана известно у нас след тежка катастрофа на 7 октомври 2025 г. на пътя между Кочани и Щип, при която загива човек от другия автомобил, а самата тя получава сериозни травми на гръбначния стълб.

Според версията на Ива другата кола е навлязла в нейната лента, докато се опитвала да заобиколи спрян полицейски автомобил. Прокуратурата в Северна Македония обаче поддържа обратната теза – че именно тя е навлязла в насрещното платно и е причинила сблъсъка. Срещу младата жена е повдигнато обвинение за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението.

След катастрофата властите отнемат документите й, включително българския паспорт, и тя не може да напусне Северна Македония. Междувременно здравословното й състояние се влошава. Михайлова има счупен пети поясен прешлен, спукан четвърти и проблеми с движението на левия крак. Според медицинските заключения се нуждае от специализирана интервенция, която не се извършва в Северна Македония, но може да бъде направена в България, Турция или Израел.

В продължение на месеци съдът в Кочани отказва да й разреши да замине за лечение. На 20 август 2026 г. Апелативният съд в Щип потвърждава поредния отказ въпреки медицинските документи, представени от защитата. Българското външно министерство също реагира с позиция, че забавянето крие риск от необратими последици за здравето й.

Случаят предизвика реакции в България, а представители на парламентарната Комисия за българите извън страната следяха съдебния процес. В началото на октомври, след повече от година в Северна Македония, Ива успя да се прибере у нас заедно със своя адвокат. Тя заяви, че се чувства в безопасност и че й предстои лечение в „Пирогов".