Помощник на британския премиер Бърнам пие просеко във влака, докато пише речите му с ChatGPT

Британският премиер Анди Бърнам беше изправен пред неудобна ситуация снощи, след като стана ясно, че автор на речи от „Даунинг стрийт" е използвал изкуствен интелект, за да помогне при изготвянето на ключова реч на премиера.

Съветникът е използвал ChatGPT, за да направи думите на министър-председателя по-„емоционални". Междувременно е бил забелязан да отпива просеко, докато пише за кризата с разходите за живот на път за партийна конференция, информира британският всекидневник "Дейли мейл".

Помощникът е работил по речта във влака, тръгнал в 17:03 ч. от лондонската гара „Юстън" към Холихед в петък. Спътник във влака го забелязал да използва AI асистента.

Докато отпивал от пенливото вино, той редактирал речта на Бърнам пред членовете на Уелската лейбъристка партия в Ландъндо в събота. В нея премиерът заявил: „Разходите за живот са основният проблем тук, в Уелс, както и във всички части на Обединеното кралство".

Лий Андерсън, председател на партия Reform UK, иронизира ситуацията с думите: „Сигурно е доста жадна работа да пишеш речи за Бърнам. Неговите социалисти, които пият пенливо вино, нямат никакъв план за справяне с кризата с разходите за живот. Преструвката на Бърнам, че е човек от народа, беше разобличена като измама. Той е изкуствен премиер, който няма ни най-малка представа в какво вярва или какво прави".

Речта на Бърнам идва в момент, когато той се опитва да овладее недоволството сред лейбъристите заради радикалните реформи в социалната система. Целта им е младите хора да бъдат насърчени да напуснат системата на социалните помощи и да започнат работа.

Докато работел по обръщението за вторник, той бил забелязан да се консултира с ChatGPT как да подобри част от текста, в която се критикува наследството на Маргарет Тачър.

Ето какво е отговорил ChatGPT на помощника на Бърнам:

„Предпочитам втория [откъс]. Той преминава от миньорите към техните семейства и след това към по-широката общност, като показва как опитът от индустриалния труд е създавал връзки, далеч надхвърлящи самото работно място. Освен това оставя работническите клубове, хоровете и другите социални структури за следващия абзац".

Ботът препоръчал включването на „емоционален" пасаж, описващ „работническите клубове, хоровете и другата социална инфраструктура", които са изчезнали с отдалечаването на Великобритания от индустриалното производство.

В произнесената от него реч Бърнам заявил, че управлението на Маргарет Тачър през 80-те години на миналия век е „разрушило начина на живот на общности в цяла Великобритания", като „мини са били затворени, фабрики са били затворени, стоманодобивните заводи са замлъкнали".

Той споменал и „работните места, които създаваха начин на живот, социалната инфраструктура, която приемахме за даденост – работническите клубове, спортните отбори, хоровете, профсъюзите".

„Хората се събираха, грижеха се един за друг", добавил премиерът. Помощникът бил забелязан и да подготвя препратки към кризата с разходите за живот, докато работел във влака.

В речта си Бърнам заявил: „Знам също какво трябва да направя – да помогна на хората сега. И нямам абсолютно никакво съмнение: разходите за живот са основният проблем тук, в Уелс, както и във всички части на Обединеното кралство".

Това е една от най-критичните седмици досега за зараждащото се премиерство на Бърнам. В петък министър-председателят ще участва и в среща на върха в Брюксел, която според собствените му думи ще бъде отправна точка за „разговор" относно бъдещите отношения между Великобритания и ЕС. Този процес може да завърши с връщането на страната „изцяло" в европейското семейство.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденок заяви, че това е „списък с допълнителни разходи за затруднените семейства".

В речта си Бърнам каза още: „Трябва да сме готови да вземаме трудни решения, за да намалим разходите за живот. Именно затова след няколко дни ще отпътувам за следващата среща на върха между Обединеното кралство и ЕС. Ще работя усилено в подготовката за нея, за да постигнем ново споразумение за храните и селското стопанство".

Премиерът обяви също, че някои от най-големите работодатели във Великобритания, сред които BT, Marks Spencer и Home Bargains, се присъединяват към правителствената инициатива за спестявания на работното място.

В рамките на програмата служителите автоматично ще заделят определен процент от заплатата си в спестовна сметка всеки месец.

От „Даунинг стрийт" заявиха: „Премиерът пише повечето от речите си сам и тази не беше изключение".