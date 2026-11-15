Филипините и Австралия подписаха споразумение за сътрудничество в отбраната и сигурността

Филипините и Австралия подписаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, което според Манила ще намали бюрократичните пречки пред съвместните военни дейности, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на задълбочаващите се връзки между двете държави в областта на сигурността.

Министърът на отбраната на Филипините Жилберто Теодоро заяви, че споразумението ще улесни прилагането на двустранното Споразумение за статута на гостуващите сили (SOVFA), сключен между Манила и Канбера през 2007 г., като опрости процедурите за координация.

"Вместо 100 стъпки за извършването на едно-единствено нещо, сега ще са необходими само 10", заяви Теодоро пред журналисти, като описа споразумението като "мярка срещу бюрокрацията" за прилагането на споразумението.

Той заяви, че споразумението ще проправи пътя за по-тясно сътрудничество между морските и въздушните сили и сухопътните войски, както и в областта на хуманитарната помощ и реагирането при бедствия, и ще укрепи "надеждната позиция на възпиране" на Филипините, включително в Южнокитайско море.

Филипините разширяват мрежата си от връзки в областта на сигурността, като в същото време допълват дългогодишния си съюз с договорния си партньор - САЩ - предвид това, което Манила описва като агресивно поведение на Китай в Южнокитайско море, където претенциите на различните държави за морски територии се припокриват.

Австралия е подкрепяла последователно позицията на Манила по отношение на този стратегически воден път, като застава зад решението от 2016 г. на международен арбитражен съд, според което широкомащабните претенции на Китай нямат основание съгласно международното право - решение, което Пекин отхвърля.

Пекин твърди, че действията му в Южнокитайско море са били законни и професионални. Китай редовно се противопоставя на съвместните военни дейности на Манила със съюзниците ѝ, като заявява, че подобни учения засилват напрежението в региона.

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе присъства на подписването на отбранителния пакт в Манила, където участва в среща на върха на Асоциацията ⁠на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Той заяви, че споразумението ще подобри осведомеността в морската сфера и обмена на информация, както и ще засили стратегическия диалог, обучението, оперативната съвместимост и развитието на отбранителната инфраструктура.

Албанезе обяви и допълнителни инвестиции в сферата на осведомеността в морската сфера, включително технологии за безпилотни летателни апарати, оборудване и обучение, насочени към подобряване на откриването на морски заплахи и заплахи за киберсигурността.