Румънският университетът „Джордже Емил Паладе“ се присъединява към катедрите на ЮНЕСКО

Университетът по медицина, фармация, науки и технологии „Джордже Емил Паладе" в Търгу Муреш е избран от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура за домакин на катедрата на ЮНЕСКО „Медицински хуманитарни науки, етика и цифрово здравеопазване, ориентирано към човека". Това съобщи ректорът Леонард Азафирей, предаде БТА.
„Този успех е и израз на широка международна подкрепа. Кандидатурата ни беше подкрепена отнад 25 университета на пет континента, държавни институции, сдружения и професионални организации, както и от европейския университетски алианс DIVERSE. Заедно с тези партньори ще разработваме образователни програми, изследователски проекти и инициативи, които обединяват различни области на знанието, като улесняваме обмена на студенти и преподаватели и споделянето на знания. Членството в световната мрежа "Програма за университетско побратимяване и мрежи" (UNITWIN), която обединява около 1100 катедри на ЮНЕСКО и 50 университетски мрежи от приблизително 130 държави, свързва университета ни с международна общност от специалисти, академично сътрудничество и диалог с обществото и хората, които вземат решения. Това е възможност да допринесем пряко за приоритетите на ЮНЕСКО и да засилим видимостта и ролята на нашия университет в световен мащаб", написа Азафирей в публикация в социалните мрежи.
Катедрата ще работи до 31 декември 2030 г., като определянето ѝ може да бъде подновено при условията, установени от ЮНЕСКО.
„Като ръководител на катедрата искам това международно признание да се превърне в принос към изграждането на бъдеще, в което технологиите разширяват възможностите на медицината, без да намаляват нейното дълбоко човешко измерение", написа Азафирей.
По думите на ректора това международно признание е резултат от строг и конкурентен процес на оценяване, проведен на два етапа.
„На национално равнище кандидатурата на UMFST беше одобрена и подкрепена от Румънската национална комисия за ЮНЕСКО, като всяка държава можеше да представи най-много две предложения за подбора през 2026 г. След това последва международна оценка в рамките на световен конкурс, организиран от ЮНЕСКО, въз основа на научната значимост, съответствието с приоритетите на организацията и възможностите за сътрудничество и международно въздействие. Катедрата на ЮНЕСКО разглежда едно от големите предизвикателства пред съвременната медицина: как да използваме изкуствения интелект и цифровите технологии, за да променим медицината, като запазим човешкото измерение на медицинската грижа", заяви Азафирей.
Според ректора университетът се стреми да създаде международна платформа за образование, изследвания и нововъведения, която обединява медицина, хуманитарни науки, етика и технологии и ще насърчава отговорна цифрова промяна, съсредоточена върху хората, човешкото достойнство и етичните ценности.