Румънският университетът „Джордже Емил Паладе“ се присъединява към катедрите на ЮНЕСКО

Университетът по медицина, фармация, науки и технологии „Джордже Емил Паладе" в Търгу Муреш е избран от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура за домакин на катедрата на ЮНЕСКО „Медицински хуманитарни науки, етика и цифрово здравеопазване, ориентирано към човека". Това съобщи ректорът Леонард Азафирей, предаде БТА.

„Този успех е и израз на широка международна подкрепа. Кандидатурата ни беше подкрепена отнад 25 университета на пет континента, държавни институции, сдружения и професионални организации, както и от европейския университетски алианс DIVERSE. Заедно с тези партньори ще разработваме образователни програми, изследователски проекти и инициативи, които обединяват различни области на знанието, като улесняваме обмена на студенти и преподаватели и споделянето на знания. Членството в световната мрежа "Програма за университетско побратимяване и мрежи" (UNITWIN), която обединява около 1100 катедри на ЮНЕСКО и 50 университетски мрежи от приблизително 130 държави, свързва университета ни с международна общност от специалисти, академично сътрудничество и диалог с обществото и хората, които вземат решения. Това е възможност да допринесем пряко за приоритетите на ЮНЕСКО и да засилим видимостта и ролята на нашия университет в световен мащаб", написа Азафирей в публикация в социалните мрежи.

Катедрата ще работи до 31 декември 2030 г., като определянето ѝ може да бъде подновено при условията, установени от ЮНЕСКО.

„Като ръководител на катедрата искам това международно признание да се превърне в принос към изграждането на бъдеще, в което технологиите разширяват възможностите на медицината, без да намаляват нейното дълбоко човешко измерение", написа Азафирей.

По думите на ректора това международно признание е резултат от строг и конкурентен процес на оценяване, проведен на два етапа.

„На национално равнище кандидатурата на UMFST беше одобрена и подкрепена от Румънската национална комисия за ЮНЕСКО, като всяка държава можеше да представи най-много две предложения за подбора през 2026 г. След това последва международна оценка в рамките на световен конкурс, организиран от ЮНЕСКО, въз основа на научната значимост, съответствието с приоритетите на организацията и възможностите за сътрудничество и международно въздействие. Катедрата на ЮНЕСКО разглежда едно от големите предизвикателства пред съвременната медицина: как да използваме изкуствения интелект и цифровите технологии, за да променим медицината, като запазим човешкото измерение на медицинската грижа", заяви Азафирей.

Според ректора университетът се стреми да създаде международна платформа за образование, изследвания и нововъведения, която обединява медицина, хуманитарни науки, етика и технологии и ще насърчава отговорна цифрова промяна, съсредоточена върху хората, човешкото достойнство и етичните ценности.