Трима мъже са осъдени на смърт за нападение срещу православна църква в Йордания

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Съд в Йордания осъди трима мъже на смърт чрез обесване за извършването на смъртоносното въоръжено нападение срещу православна църква в провинция Карак в южната част на кралството миналия месец, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В изявление йорданските въоръжени сили съобщиха, че "Трибуналът за държавна сигурност е постановил присъда, с която тримата престъпници, извършили терористичното нападение", при което загинаха девет души, а други 25 бяха ранени, са осъдени на смърт.

Трима мъже са признати за виновни за "терористични действия, завършили със смъртни случаи", "притежание на оръжия и боеприпаси с намерение да извършат атака" и "терористичен заговор и пропагандиране на идеи на терористична група", се казва в изявлението.

Присъдата може да бъде обжалвана в Касационния съд, добави армията.

Девет души бяха убити, а 25 ранени при безпрецедентното нападение срещу християнската общност в кралството, извършено от въоръжени мъже в село Хамуд.

Нападателите нахлуха в двора на православната църква "Свети Георги" и откриха огън срещу погребално шествие, съобщи полицията.

Трима заподозрени бяха арестувани в изоставена къща в провинция Карак, където се бяха барикадирали.

Крал Абдула Втори, който посети ранените в болницата в Карак, осъди "терористичното нападение" и обеща на отговорните да бъдат наложени "най-строгите" наказания.

В провинция Карак, чието население население наброява около 375 000 души, има голяма християнска общност. Християните съставляват около 3 процента от близо 11-милионното население на Йордания, мнозинството от които са мюсюлмани сунити.