Трима мъже са осъдени на смърт за нападение срещу православна църква в Йордания

Съд в Йордания осъди трима мъже на смърт чрез обесване за извършването на смъртоносното въоръжено нападение срещу православна църква в провинция Карак в южната част на кралството миналия месец, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В изявление йорданските въоръжени сили съобщиха, че "Трибуналът за държавна сигурност е постановил присъда, с която тримата престъпници, извършили терористичното нападение", при което загинаха девет души, а други 25 бяха ранени, са осъдени на смърт.
Трима мъже са признати за виновни за "терористични действия, завършили със смъртни случаи", "притежание на оръжия и боеприпаси с намерение да извършат атака" и "терористичен заговор и пропагандиране на идеи на терористична група", се казва в изявлението.
Присъдата може да бъде обжалвана в Касационния съд, добави армията.
Девет души бяха убити, а 25 ранени при безпрецедентното нападение срещу християнската общност в кралството, извършено от въоръжени мъже в село Хамуд.
Нападателите нахлуха в двора на православната църква "Свети Георги" и откриха огън срещу погребално шествие, съобщи полицията.
Трима заподозрени бяха арестувани в изоставена къща в провинция Карак, където се бяха барикадирали.
Крал Абдула Втори, който посети ранените в болницата в Карак, осъди "терористичното нападение" и обеща на отговорните да бъдат наложени "най-строгите" наказания.
В провинция Карак, чието население население наброява около 375 000 души, има голяма християнска общност. Християните съставляват около 3 процента от близо 11-милионното население на Йордания, мнозинството от които са мюсюлмани сунити.