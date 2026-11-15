Близо 20 ранени в различни части на Украйна след серия от руски атаки тази нощ

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Руските сили нанесоха осем удара срещу Запорожие, в резултат на което бяха ранени най-малко петима души, сред които и възрастна жена, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на началника на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин, пише БТА.

"Врагът нанесе осем удара по Запорожие. Атаката повреди прозорците на жилищна сграда и паркирани автомобили. На мястото на удара избухна пожар", се посочва в съобщението.

Според Семикин сред петимата ранени е и 80-годишна жена.

Най-малко 14 души, сред които четири деца, са ранени при руски удари срещу Харковска област, съобщи в "Телеграм" началникът на областта военна администрация Олег Синегубов.

Според Синегубов руските сили са използвали различни видове оръжия при нападението, включително две ракети, четири безпилотни летателни апарата "Геран-2", един дрон "Молния", четири FPV дрона и 81 безпилотни летателни апарата, чийто тип все още не е идентифициран.

През изминалата нощ руските сили нанесоха и над 10 удара срещу четири района в Днепропетровска област, като при атаките са били повредени жилищни сгради, магазин и транспортна инфраструктура, съобщи в "Телеграм" ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа.

По думите му в град Днипро е била засегната транспортна инфраструктура. В населеното място Подгородне е била повредена къща, а в Никополския района руските сили са нанесли удари срещу град Никопол и населеното място Покровске. Вследствие на удара е бил повреден супермаркет.

Силите за противовъздушна отбрана свалиха 106 безпилотни летателни апарата, използвани от руската армия при атаки срещу Украйна през изминалата нощ, отбелязва Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на Военновъздушните сили на Украйна.

Според военните, от 18:00 часа в събота руските сили са използвали 132 дрона срещу Украйна, включително дронове от типа "Шахед" (78 от които с реактивен двигател), дронове от типа "Гербера" и дронове примамки от типа "Пароди", изстреляни от градовете Брянск, Орел, Курск и Милерово и Приморско-Ахтарск, както и от временно окупираните Донецка област и Хвардийсе на Кримския полуостров.

Въздушното нападение е било отблъснато от Военновъздушните сили на Украйна, Силите за противовъздушна отбрана, подразделения за радиоелектронна борба, групите за борба с дронове и мобилните групи на Въоръжените сили на Украйна.

Предварителните данни сочат, че към 08:00 часа тази сутрин Силите за противовъздушна отбрана са свалили 106 вражески дрона, включително дронове от типа "Шахед" (61 от които с реактивни двигатели), дронове от типа "Гербера" и други видове безпилотни летателни апарати.

Руски удари с дронове са регистрирани в 20 населени места.