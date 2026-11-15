Номер едно в списъка с убийства: Мосад научил за планиран опит за покушение срещу Тръмп

Израелската разузнавателна агенция Мосад предупреди Централното разузнавателно управление на САЩ, че Иран евентуално планира опит за покушение срещу президента на САЩ Доналд Тръмп и членове на неговата администрация, съобщава вестник „Израел Хайом", позовавайки се на разузнавателни източници.

„Според висши служители Израел е потвърдил тази разузнавателна информация по искане на американците, след като американските разузнавателни агенции са поискали от Мосад да провери информацията. Директорът на Мосад Роман Гофман в момента е на посещение в САЩ, където се е срещнал, наред с други, и с директора на ЦРУ Джон Ратклиф", пише израелският вестник.

Според Мосад Иран вероятно обмисля като цели за покушение американски политици и високопоставени служители и че за елиминирането им може да бъдат използвани дронове, оборудвани с експлозиви. Висши американски служители – министърът на финансите Скот Бесент, държавният секретар Марко Рубио и секретарят на Пентагона Пийт Хегсет, вече са преместени в сигурни съоръжения, а публичните изяви на Тръмп са ограничени, съобщава вестникът.

Кой може да планира атаките?

На 25 октомври The New York Times (NYT) съобщи за опасенията на Белия дом, че Иран е навлязъл в последните етапи на планиране на опити за убийство на висши американски служители и дипломати.

Според NYT Подразделение 840, елитно подразделение на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), може да стои зад планираните атаки. Вестникът също така съобщи, че потенциални цели биха могли да включват служители на правителството на САЩ както в, така и извън САЩ, включително посланиците на Вашингтон в страните от Близкия изток.

Източници на вестника сред иранските служители потвърдиха, че американски дипломати се разглеждат като възможни цели, наричайки ги „легитимни". NYT свърза подготовката за атаките с съобщения за планове на САЩ и Израел за нови масирани удари на иранска територия.

Тръмп в опасност

На 11 август The Washington Post и The New York Times съобщиха, че в началото на юли, след среща на върха на НАТО, Тръмп е напуснал Анкара с военнотранспортен самолет на фона на предполагаема заплаха от Иран. Според журналисти, американският президент първоначално се е качил на официалния си самолет пред телевизионни камери, но няколко минути по-късно е бил тихо прехвърлен на по-малък самолет, с който след това е отлетял.

По-късно Тръмп потвърди, че през юли е трябвало тайно да се прехвърли на друг самолет, преди да отлети от Турция, поради евентуална заплаха от Иран. Според американския лидер решението е взето от служители по сигурността. В разговор с репортери във военновъздушната база „Андрюс" близо до Вашингтон, Тръмп подчерта, че не е участвал в оценката на риска и просто е следвал заповеди от Тайните служби и военните.

„Това зависи от тайните служби да решат. Просто следвам техните инструкции. Така че действам по заповеди от Тайните служби и военните. Те искаха да летя с различен полет, с различен самолет. Предполагам, че е имало някаква заплаха. Всъщност не съм питал", каза Тръмп пред репортери.

Той също така предположи, че е по-вероятно иранците да са се насочили към самолета, с който първоначално е трябвало да лети.