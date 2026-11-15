Турските училища ще имат 2500 нови технологични лаборатории и иновативни класни стаи

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Турция ще създаде 2500 технологични лаборатории и иновативни класни стаи. Това предвиждат плановете на Министерството на образованието за 2027 г., съобщава "Дейли сабах". Целта е да се подсили технологичната инфраструктура на училищата и да се подобрят дигиталните умения на учениците, пише БТА.

Инициативата е част от по-широките усилия на министерството за насърчаване на дигиталната трансформация в образованието и подпомагане на учениците да развият практически умения в роботиката, кодирането, 3D дизайна и технологичното развитие.

Към 2026 г. училищата в Турция разполагат с 5 321 лаборатории за информационни технологии и 543 иновативни класни стаи. Оборудвани с 3D принтери, комплекти за кодиране на роботика и мобилни роботизирани платформи, съоръженията позволяват на учениците да прилагат теоретични знания чрез практическо обучение.

С планираните допълнения броят на новите лаборатории и иновативните класни стаи, създадени през следващите три години, ще достигне 6500, посочват от министерствотп, отбелязва "Дейли сабах"