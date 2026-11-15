Шестима са пострадали при руската атака в Одеска област през изминалата нощ

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Шестима души са пострадали резултат на нощна атака в Одеска област, като петимата от тях са хоспитализирани, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, предава БТА.

Щети са били нанесени на енергийната и цивилната инфраструктура в региона, каза Кипер.

"Ударен бе обект на одеските електромрежи ДТЕК. Без ток са останали близо 41 000 домакинства. Енергетиците възстановяват електричеството", съобщи още областният управител, визирайки най-големияа частен енергиен оператор в Украйна.

По негова информация административна сграда също е била разрушена, повредени са били газова тръба, фасади на жилищни сгради и детско учебно заведение.

Избухналите пожари в резултат на ударите са потушени, съответните служби ликвидират последиците от атаките.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.