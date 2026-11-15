ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две почернени майки – на Митко от Цалапица и на Ан...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Експлозии в Бахрейн, Иран обяви, че е атакувал американска военна база

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

2208
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Атака в Бахрейн Кадър: Екс/OSINTWarfare
Атака в Бахрейн Кадър: Екс/OSINTWarfare

Експлозии бяха чути тази сутрин в Бахрейн, а Иран заяви, че е атакувал с дронове американска военна база в държавата в Залива, която често става цел на нападения от началото на войната в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според журналист на АФП са чути сирени, а властите са публикували няколко предупредителни съобщения в социалните мрежи, призовавайки хората да потърсят убежища, без да уточнят каква е заплахата.

Експлозии бяха чути около 4 ч сутринта (3 ч българско време), съобщи журналистът, а очевидци съобщиха за нова серия експлозии около 6:30 ч. местно време.

Малко по-късно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) - влиятелните ирански въоръжени сили - заявиха, че са атакували малка американска хеликоптерна въздушна база в Ал Рифа с "шест дрона".

В изявление, публикувано по-късно тази сутрин", армията на Бахрейн заяви, че е прехванала всички безпилотни летателни средства, "преди да достигнат целите си".

Министерството на външните работи на Бахрейн осъди "иранската брутална агресия" срещу кралството и заяви, че няма да позволи "територията му да бъде превърната в бойно поле за разчистване на сметки".

В петък КГИР пое отговорността и за друга атака срещу Бахрейн, насочена срещу американска радарна система - първия удар срещу тази страна в Залива от началото на септември.

Американската армия от своя страна заяви, че е прехванала и свалила два дрона, насочени от иранските сили.

Бахрейн, в който е разположена голяма военноморска база на САЩ, е една от страните в Залива, които понесоха множество атаки от Техеран от началото на войната в Близкия изток, започнала с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари.

Атака в Бахрейн Кадър: Екс/OSINTWarfare

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа