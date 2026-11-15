Експлозии в Бахрейн, Иран обяви, че е атакувал американска военна база

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Експлозии бяха чути тази сутрин в Бахрейн, а Иран заяви, че е атакувал с дронове американска военна база в държавата в Залива, която често става цел на нападения от началото на войната в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според журналист на АФП са чути сирени, а властите са публикували няколко предупредителни съобщения в социалните мрежи, призовавайки хората да потърсят убежища, без да уточнят каква е заплахата.

Експлозии бяха чути около 4 ч сутринта (3 ч българско време), съобщи журналистът, а очевидци съобщиха за нова серия експлозии около 6:30 ч. местно време.

Малко по-късно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) - влиятелните ирански въоръжени сили - заявиха, че са атакували малка американска хеликоптерна въздушна база в Ал Рифа с "шест дрона".

В изявление, публикувано по-късно тази сутрин", армията на Бахрейн заяви, че е прехванала всички безпилотни летателни средства, "преди да достигнат целите си".

Министерството на външните работи на Бахрейн осъди "иранската брутална агресия" срещу кралството и заяви, че няма да позволи "територията му да бъде превърната в бойно поле за разчистване на сметки".

В петък КГИР пое отговорността и за друга атака срещу Бахрейн, насочена срещу американска радарна система - първия удар срещу тази страна в Залива от началото на септември.

Американската армия от своя страна заяви, че е прехванала и свалила два дрона, насочени от иранските сили.

Бахрейн, в който е разположена голяма военноморска база на САЩ, е една от страните в Залива, които понесоха множество атаки от Техеран от началото на войната в Близкия изток, започнала с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари.