Хакери откраднаха близо 100 млн. евро от френска банка

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Френската банка Crédit Mutuel Arkéa е загубила близо 100 млн. евро при „безпрецедентно сложна и технически изтънчена атака". Сумата се равнява на около 1% от собствения капитал на финансовата институция и на една четвърт от печалбата й. Това съобщи президентът на банката Жулиен Кармона в интервю за АФП, цитирано от изданието Boursorama.

По думите му Crédit Mutuel Arkéa е първата френска, а според него и първата европейска банка, станала жертва на подобна успешна измамна атака.

„Имаме основания да говорим за много добре организирана, добре оборудвана и подготвена престъпна група, извършила обир от нов тип", заяви Кармона.

Първите признаци за пробив са установени на 27 октомври. Тогава банката е открила, че информационната система на неин външен доставчик на услуги е била компрометирана и е станала обект на проникване. Системите на компанията незабавно са били изключени, а финансовата институция е уведомила правоохранителните органи.

Първоначалната проверка не е показала данни, че информацията, получена от третата страна, е проникнала в собствената информационна система на банката. Според Кармона обаче атаката вероятно е била подпомогната от съвременен изкуствен интелект.

По време на разследването са открити фалшиви IBAN номера на Fortuneo – дъщерно дружество на банковата група. Те са били генерирани и използвани за нареждане на преводи от собствената сметка на Crédit Mutuel Arkéa към външни лица.

Измамниците са използвали системи за незабавни плащания, които по своята същност подлежат на по-малко проверки в сравнение с традиционните банкови преводи.

Източването на средства е започнало в неделя, 1 ноември, и е продължило незабелязано до вторник, 3 ноември. През това време извършителите са положили „максимални усилия", за да заобиколят механизмите за контрол и незаконните трансакции да изглеждат легитимни.

Първоначално парите са били прехвърляни към предварително открити сметки в други европейски банки. След това средствата са насочвани към криптоплатформи с цел да бъдат анонимизирани.

В отговор на атаката Crédit Mutuel Arkéa е блокирала целия външен достъп до системите си. Започнала е и операция по откриване и премахване на фалшивите IBAN номера, както и по промяна на всички данни за удостоверяване на самоличността. За инцидента банката съобщава официално на 4 ноември.

„Оттогава проведохме множество вътрешни разследвания и ангажирахме външни доставчици на услуги, най-вече специалисти по киберсигурност, за да установим напълно какво се е случило и впоследствие да укрепим защитата на системите си", обясни президентът на банката.

Към момента Crédit Mutuel Arkéa все още не е публикувала окончателно изявление за кражбата. Причината е, че институцията се надява да възстанови част от откраднатите средства. Водят се и преговори със застрахователната компания на банката.

В някои случаи други банки и криптоплатформи са успели да спрат трансакциите и да замразят част от парите. Част от средствата вече са върнати, докато преговорите за останалите продължават.

Въпреки мащаба на атаката Кармона уверява, че тя не е застрашила финансовата стабилност на банката.