Жп мрежата на Китай е обслужила рекордните 4,13 млрд. пътнически пътувания през първите 10 месеца на 2026 г.

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Железопътната мрежа на Китай е обслужила 4,13 милиарда пътнически пътувания през първите 10 месеца на годината, което представлява ръст от 4,7% в сравнение със същия период на миналата година и е най-високият резултат за този период, отбелязан досега, съобщи Китайска държавна железопътна група.

Увеличението отразява нарасналия капацитет, подобрените услуги и по-силната подкрепа за туризма и международните пътнически превози.

През периода януари–октомври железопътният оператор е обслужил средно 11 670 пътнически влака на ден, което е с 5% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Китайските железници отбелязаха и значителен ръст на чуждестранните посетители. През първите 10 месеца на 2026 г. в националната железопътна мрежа са били осъществени общо 22,52 милиона пътувания на чуждестранни пътници, което представлява ръст от 32,9% спрямо същия период на предходната година, тъй като все повече международни пътници избраха да „обиколят Китай с влак".

Официалните данни показват, че към края на 2025 г. общата дължина на експлоатираните железопътни линии в страната е достигнала 165 000 км, включително над 50 000 км високоскоростни линии.