Кредитите в юани в Китай нарастват с 11,42 трилиона през първите 10 месеца на 2026 г.

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Кредитите в юани в Китай са се увеличили с 11,42 трилиона юана (около 1,7 трилиона щатски долара) през първите 10 месеца на 2026 г., сочат данни на Китайската народна банка.

Към края на октомври неизплатените кредити в юани възлизат на 283,33 трилиона юана, което представлява ръст от 4,7% на годишна база.

Общият обем на финансирането на реалната икономика в Китай възлиза на 469,16 трилиона юана в края на октомври, което представлява ръст от 7,2% на годишна база.

M2, широк показател за паричното предлагане, който обхваща паричните средства в обращение и всички депозити, се е увеличил с 7,1% на годишна база до 359,06 трилиона юана към края на миналия месец.

Кредитните средства все повече се насочват към ключови сектори. През първите 10 месеца кредитите за предприятия и публични институции са се увеличили с 12,39 трилиона юана, включително 6,69 трилиона юана средносрочни и дългосрочни кредити.