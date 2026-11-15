КМГ е напълно готова за отразяването на срещата на АТИС 2026

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33-ата неформална среща на лидерите на АТИС ще се проведе на 18 и 19 ноември в Шънджън. Китайската медийна група (КМГ) е приключила подготовката за цялостното отразяване на събитието.

За целта екипът ще използва 4K свръхвисока резолюция, ПТС, хеликоптерни и морски включвания, осигурявайки мащабно отразяване по суша, море и въздух. В Шънджън са изградени и специални студиа, от които ще се излъчват основните събития.

КМГ ще предложи специални предавания, посветени на срещата, като използва въздушни кадри, виртуални технологии и изкуствен интелект. Репортерски екипи ще отразяват събитията на място, представяйки динамиката, иновациите и културното многообразие на района на Големия залив.

Чрез своите телевизионни, радио и дигитални платформи, както и мрежата си за международно разпространение на 85 езика, КМГ ще представи на световната аудитория сътрудничеството между икономиките членки на АТИС и общия им стремеж към просперитет в Азиатско-тихоокеанския регион.