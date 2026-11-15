Един е убит, а няколко са ранени при украински атаки срещу Русия тази нощ

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Един човек беше убит, а петима ранени при украинска атака срещу руската южна Ростовска област тази нощ, съобщи губернаторът, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Инженер в електрическа станция е загинал в Таганрог - пристанищен и индустриален град в граничещата с Украйна област, посочи Юрий Слюсар.

Пожарът в електрическата подстанция е загасен, а в района е обявено бедствено положение, съобщи кметът на Таганрог Светлана Камбулова.

При друго нападение с дронове в руската република Татарстан бяха нанесени щети на промишлено съоръжение в Нижнекамск - град, разположен на около 1000 км източно от Москва, заяви кметът на града Радмир Беляев.

"Рано тази сутрин Нижнекамск беше цел на масирана и продължителна атака с вражески дронове. В резултат на това нападение са нанесени щети на съоръжение в промишлената зона", написа Беляев в приложението Телеграм, цитиран от Франс прес.

Град Нижнекамск, който има население около 240 000 души, често е наричан "нефтохимическа столица" на Татарстан. В него са разположени петролни рафинерии и голям нефтохимически завод.

Според украински и руски медии ударите са предизвикали пожар в нефтохимическия завод "Нижнекамскнефтхим", който е собственост на "Сибур" - водеща руска нефтохимическа компания.

Видеоклипове в социалните мрежи, чиято автентичност все още не е потвърдена, показват пламъци и гъст дим, издигащ се над индустриалния обект.

Ударена е и многоетажна жилищна сграда, а трима души са ранени, каза ръководителят на регионалното здравно министерство.

Министерството на отбраната на Русия съобщи в изявление, че през нощта е свалило 533 украински дрона над десетки региони на Русия и анексирания Кримски полуостров.

Киев, който заяви, че атакува руски промишлени съоръжения в отговор на опустошителните и смъртоносни руски удари срещу територията си, засега не е коментирал.