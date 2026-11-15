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Лидери на 12 икономики от АТИС ще участват в бизнес срещата на върха на форума

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Лидери на 12 икономики от АТИС ще участват в бизнес срещата на върха на форума, която ще се проведе на 17 и 18 ноември в Шънджън. Това съобщи на 15 ноември заместник-председателят на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия Ли Циншуан.

Срещата е важна част от програмата на АТИС 2026. В нея ще участват председателят на КНР Си Дзинпин, както и лидерите на Австралия, Канада, Чили, Хонконг (Китай), Индонезия, Южна Корея, Малайзия, Мексико, Русия, Тайланд и Виетнам. Те ще произнесат речи, ще отправят приветствия или ще участват в тематични дискусии.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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