Жена обвини служител на ICE, че й обещал зелена карта срещу секс

Ливанка обвини служител на имиграционните власти в САЩ, че я насилвал и обещал зелена карта срещу секс. 21-годишната жена твърди, че служителят на Службата за имиграционен и митнически контрол (ICE) я отвел в изолирано помещение в център за задържане в Тексас, където я докосвал сексуално без нейно съгласие. По думите й той заплашил и съпруга й със затвор и депортиране, ако тя откаже сексуалните му предложения.

Случаят е описан от американското издание Newsweek, пред което жената е разказала за преживяното. Тя е подала и писмена декларация под клетва до Службата на генералния инспектор към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) – органа, който следи за нарушения в работата на ведомството.

Рахаф Али Алмерхидж, която използва и името Луси Уайз и е дала съгласие самоличността й да бъде разкрита, посочва като извършител служителя на ICE Маркел Уолъс. Според твърденията й той я отвел в изолирана стая със самозаключваща се врата в центъра за задържане „Ел Вале" в град Реймъндвил, щата Тексас.

„Той ми каза: „Ще ти дам зелена карта", разказва Алмерхид. По думите й служителят се опитал да я убеди, че съпругът й е възрастен и не може да й помогне. „Той е стар човек. Не може да направи нищо за теб. Аз съм този, който може да ти помогне", казал й Уолъс според разказа й.

Младата жена твърди още, че служителят заплашил да вкара съпруга й в затвора и да го депортира, ако тя не приеме предложенията му.

Алмерхидж твърди, че не е съобщила за случилото се, докато е била в ареста, тъй като се страхувала от ответни действия. Съпругът й Сам Уайз научил за предполагаемото посегателство едва в края на август, след като тя споделила за него с техен познат.

На 9 октомври той подал жалби за сексуално неправомерно поведение до четири контролни звена на DHS и ICE. Ден по-късно Алмерхидж предоставила своята декларация под клетва. На 23 октомври се срещнала с разследващи от Службата на генералния инспектор на DHS на граничен пункт в Мишън, Тексас, и им предала 59-страничен ръкописен дневник, който водила по време на задържането си.

Това не е първата жалба на жената и съпруга й относно условията в центъра „Ел Вале". Преди това те са сигнализирали за недостатъчно медицинско обслужване, включително за проблеми с грижата за очите й, както и за нарушения на личното пространство. В една от жалбите се твърди, че служители мъже са имали възможност да виждат задържаните жени, докато са голи.

От Министерството на вътрешната сигурност категорично отхвърлят обвиненията. Говорител на ведомството, което ръководи ICE, заявил пред Newsweek, че твърденията за неправомерно поведение в центъра „Ел Вале" са „НЕВЕРНИ".

„Случаите на неправомерно поведение се разглеждат с изключителна сериозност и се разследват задълбочено. Когато бъдат потвърдени, се предприемат съответните мерки", добавил говорителят.

Според информацията на Newsweek, получена от документи на ICE, Маркел Уолъс е служител по депортирането в отдела за операции по прилагане на имиграционното законодателство към полевия офис в Харлинген. Двама независими източници са потвърдили пред изданието, че той е работил за агенцията.

По данни на DHS Алмерхидж е била арестувана от граничната полиция на 19 февруари 2026 г. Ведомството твърди, че е влязла незаконно в САЩ през август 2024 г. от Монреал, Канада. Преди задържането си тя е следвала медицински сестри в университета „Тексас А енд Ем". На 1 май й е било разрешено доброволно да напусне страната. В момента живее в Мексико, а съпругът й, който има статут на постоянно пребиваващ в САЩ, остава в Тексас.